OnePlus 16 amiral gemisi gelişmiş Oriental Screen 4.0 ekranı ile donatılacak

·0·Teknoloji
OnePlus 16 amiral gemisi gelişmiş Oriental Screen 4.0 ekranı ile donatılacak

Akıllı telefon pazarı liderleri, gelecek cihazları için yenilikçi teknolojileri uygulamaya devam ediyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, tanınmış içeriden Digital Chat Station, yeni OnePlus 16 akıllı telefonunu kullanma deneyimini paylaştı ve cihazın temel ekran özelliklerini açıkladı. Bu amiral gemisinin kullanıcılara en son gelişmeleri ve yüksek performansı sunması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gelecek nesil cihazın, yeni nesil Oriental Screen 4.0 ekranı ile donatılacağı öğrenildi. Söz konusu ekran, 165 Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızını destekliyor. Bu, arayüz ve oyunlardaki görüntülerin son derece akıcı ve pürüzsüz bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor.

İleri teknolojiler ve yeni ColorOS 17

Yazılım tarafında da önemli değişiklikler planlanıyor. Haberlere göre, OnePlus 16 akıllı telefonu önceden yüklenmiş ColorOS 17 işletim sistemi ile piyasaya sürülecek. Bu sistem, tamamen yeni sistem animasyonlarını içeriyor ve genel olarak cihazın çalışma hızını ve akıcılığını daha da artırıyor.

Ekran kısmında, ekran teknolojisi endüstrisinin en son başarıları bir araya getirilmiş. İçeriden bilgi veren kaynak, ekran üretiminde BOE şirketinin özel X4 floresan malzemesinin kullanıldığını belirtti. Ayrıca cihaz, en yeni teknolojik süreç temelinde geliştirilen özel bir ekran çipi ile donatılacak.

Göz koruması ve mükemmel tasarım

Yeni ekran, sektörde benzersiz olan üçlü kalibrasyon sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda, Oppo şirketinin göz korumasına yönelik en son teknolojileri uygulanmış olup, bu sayede akıllı telefon uzun süre kullanıldığında göz yorgunluğunu önlüyor.

Dış görünüş ve tasarım konusunda da ciddi adımlar atılmış. Akıllı telefon ekranının dört tarafı da oldukça ince çerçevelerle çevrili olup, bu cihaza modern ve premium bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca OnePlus 16, özel oyun teknolojilerine de sahip olup, içeriden bilgi veren kaynak bunlar hakkında önümüzdeki günlerde ek bilgi vermeyi vaat etti.

OnePlusOnePlus 16Oriental ScreenAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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