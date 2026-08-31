Fransız çift evlenmeden önce kardeş olmadıklarını test ettirdi

Fransız Arthur Kermalvezen, donör spermiyle dünyaya geldiği için çocukluğundan beri biyolojik babasını arayarak yaşadı. Sokaktaki erkeklerin, hatta öğretmenlerinin bile babası olabileceğini düşünürdü.

Yetişkinliğinde, 2010 yılında Paris'te kendisi gibi donör çocuğu olan Audrey ile tanıştı. Audrey bu karşılaşmayı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlıyor. Ancak ilişkilerinde ciddi bir sorun vardı: İkisi de Paris'teki donör sistemi aracılığıyla doğmuştu ve aynı donörün çocukları, yani üvey kardeş olma ihtimalleri vardı.

O dönemde Fransa'da evde DNA testleri yasaktı ve donörler yasa gereği anonim tutuluyordu. Bu nedenle çift, akraba olup olmadıklarını belirlemede büyük zorluk yaşadı.

Sonunda, Güney Fransa'daki bir doktor 900 Euro karşılığında onlara genetik test yaptı. Sonuç, Arthur ve Audrey'nin akraba olmadığını gösterdi. Ancak testin yasal çerçevede yapılmamış olması içlerinde şüphe bıraktı.

Bir hukukçu olan Audrey, donör sistemindeki yasaları değiştirmek için yıllarca dava açtı. Donörünün kimliği, sağlığı ve diğer çocukları hakkında bilgi almak istiyordu. Ancak 2015 yılında Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi, son temyiz başvurusunu da reddetti.

Buna rağmen çift, 2013 yılında "kadere güvenerek" evlendi. Daha sonra doktorlar, donörlerinin farklı yıllarda doğduğunu belirleyerek aynı kişi olmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

Ancak Arthur'un şüphesi tamamen kaybolmadı. Nihayetinde evde DNA testi yaptırdılar. Sonuç, akraba olmadıklarını bir kez daha doğruladı.

Test, Audrey için daha şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkardı. Biyolojik kız kardeşi Sophie ile daha önce mahkemede tanıştığını öğrendi. Birbirlerinin hukuki süreçlerinde yer almış olsalar da aslında aynı donörün çocuklarıydılar.

Audrey ve Arthur ile birlikte test yaptıran diğer sekiz donör çocuğundan iki çiftin de aynı donöre ait olduğu belirlendi.

2017'de Arthur sonunda biyolojik babasıyla iletişime geçmeyi başardı. Daha sonra Audrey de donörü Philippe'i buldu ancak o vefat etmişti. Philippe'in ailesi Audrey'i sıcak karşıladı ve ona fotoğraflarını, videolarını ve aile geçmişi hakkında bilgiler verdi.

Audrey'nin hukuk mücadelesi, Fransa'da donör çocuklarının haklarının değişmesine önayak oldu. Nisan 2025'ten sonra doğan donör çocukları, reşit olduklarında donörlerinin kimliğini öğrenme hakkına sahip oldu.

Audrey ise görüşünde hâlâ kararlı: "Her insan kendi kökenini ve geçmişini bilme hakkına sahiptir."