Bogdan Guskov, Umar Nurmagomedov'un nakavtı hakkında konuştu

·1·Spor
Bogdan Guskov, Umar Nurmagomedov'un nakavtı hakkında konuştu

UFC hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele eden Özbek dövüşçü Bogdan Guskov, MMA.Metaratings.ru adlı yayına verdiği röportajda, Şanghay'daki turnuvada Umar Nurmagomedov'un Song Yadong'a mağlup olması hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Özbek dövüşçü, meslektaşının mağlubiyetinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu darbenin Nurmagomedov'uyıkamayacağını ve onun daha güçlü döneceğini vurguladı.

«Zirvede daha fazla bizim çocukların olmasını isterdim»: Guskov'un itirafı

Bogdan Guskov, mağlubiyet anı ve dövüşçünün psikolojik durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

  • Mağlubiyetten duyulan üzüntü: «Umar'ın mağlubiyetine gerçekten çok üzüldüm. Zirvede bizim bölgemizden daha fazla gencin olmasını çok isterdim. Orada Petr Yan var, Umar da tam olarak o zirveye doğru ilerliyordu»;

  • Sarsılmaz irade ve takım faktörü: «Bu mağlubiyetin Umar'ı daha güçlü kılacağına eminim. Bu durum onu asla yıkamaz. Takım arkadaşları ve antrenörleri, aklına gereksiz ve olumsuz düşüncelerin gelmesine izin vermeyecektir. Önünde parlak bir gelecek var».

Bölümdeki durum ve şampiyonluğa giden yol

Guskov, horoz sıklet (bantamweight) kategorisindeki rekabeti ve unvana ulaşma formülünü kendi tecrübeleriyle açıkladı:

  • Net liderlerin eksikliği: «Onların bölümü öyle bir yapıya sahip ki, mutlak ve net adaylar bulunmuyor. Eğer üst üste iki güçlü ve parlak galibiyet alırsan, organizasyon sana hemen şampiyonluk kemeri için dövüşme fırsatı sunar»;

  • Kişisel tecrübe ve meydan okuma: «Ben UFC'de sadece iki yıldır varım ve bu fırsatı yakaladım. Önemli olan oktagonda parlak ve akılda kalıcı bir dövüş sergileyerek parlamaktır».

UFCMMABogdan GuskovUmar NurmagomedovDövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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