Bogdan Guskov, Umar Nurmagomedov'un nakavtı hakkında konuştu

Mağlubiyetten duyulan üzüntü: «Umar'ın mağlubiyetine gerçekten çok üzüldüm. Zirvede bizim bölgemizden daha fazla gencin olmasını çok isterdim. Orada Petr Yan var, Umar da tam olarak o zirveye doğru ilerliyordu»;