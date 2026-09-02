Samsung Galaxy S27 amiral gemisi modellerinin şarj hızı belli oldu

·33·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 amiral gemisi modellerinin şarj hızı belli oldu

Koreli teknoloji devi Samsung, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonları üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. ixbt.com'un Çinli düzenleyici 3C verilerine dayandırdığı habere göre, Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerine dair ilk teknik detaylar, şarj hızları da dahil olmak üzere gün yüzüne çıktı. Bu göstergeler, son yıllarda amiral gemisi cihazların evrimini takip eden kullanıcılar arasında hararetli tartışmalara neden oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sertifikasyon verilerine göre, SM-S9520 model numaralı Samsung Galaxy S27 akıllı telefonu, standart versiyon olarak 27 W'a kadar şarj hızını destekliyor. Öte yandan, SM-S9560 model numarasına sahip Galaxy S27+ modelinin ise 45 W şarj kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak, her iki cihazın kutu içeriğinde de şarj adaptörünün yer almayacağı kesinleşti.

Şarj hızındaki durgunluk

Dikkat çeken bir nokta ise, standart Galaxy S amiral gemilerinin hızlı şarj değerlerinin yıllardır neredeyse hiç değişmemiş olmasıdır. Uzmanlar, 2020 yılında tanıtılan Galaxy S20 modelinin de 25 W şarjı desteklediğini belirtiyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen bu değerin neredeyse aynı kalması, teknoloji meraklılarında soru işaretleri yaratıyor.

Benzer bir durum Plus modelleri için de geçerli. Galaxy S22+'ın piyasaya sürüldüğü 2022 yılından bu yana, bu serideki cihazlar 45 W şarj hızıyla sunuluyor. Dolayısıyla, Galaxy S27+ modelinin de bu geleneği sürdürerek üst üste beşinci yıl boyunca aynı değerle sınırlı kalması bekleniyor.

Takvimdeki değişiklikler ve yeni modeller

Cihazların 3C veri tabanında görünme zamanı da önemli analitik bilgiler sunuyor. Örneğin, Galaxy S25 daha önce eylül ayında sertifikasyon alırken, Galaxy S26 yalnızca ocak ayında kaydedilmiş ve mart ayında duyurulmuştu. Galaxy S27 ve S27+ modellerinin eylül ayında veri tabanında görünmesi, Samsung'un önceki takvim programına geri dönebileceği anlamına geliyor.

Mevcut tahminlere göre, şirket henüz resmi tarihleri açıklamasa da yeni serinin resmi tanıtımının 2027 yılının ocak ayında yapılması yüksek ihtimal. Ayrıca, gelecekteki seride S27+ ve S27 Ultra modelleri arasındaki boşluğu dolduracak bir Galaxy S27 Pro versiyonunun da ortaya çıkması bekleniyor. Diğer modellerin sertifikalarının da önümüzdeki aylarda resmen açıklanması bekleniyor.

SamsungGalaxy S27Akıllı TelefonTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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