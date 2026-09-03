Chelsea ve Manchester City transferleri 350 milyon sterlini aştı

·7·Spor
Chelsea ve Manchester City transferleri 350 milyon sterlini aştı

İngiliz futbolunun son yirmi yıldaki en güçlü finansal imparatorluklarına dönüşen Chelsea ve Manchester City kulüpleri arasındaki karşılıklı transferlerin toplam değeri 350 milyon sterlini aştı. Goal.com'un haberine göre, milyarderler döneminin başlamasından bu yana bu iki dev ekip, birbirleriyle aktif bir şekilde oyuncu takası yaparak İngiliz futbolunda kendine has bir transfer koridoru oluşturdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Aslında 90'lı yıllarda bu kulüpler, puan tablosunun orta sıralarında yer alan ve David Rocastle veya Terry Phelan gibi mütevazı oyuncularla ticaret yapan takımlardı. Ancak Temmuz 2003'te Roman Abramovich'in Chelsea'yi satın alması ve 1 Eylül 2008'de Şeyh Mansur'un Manchester City'yi devralması, İngiliz futbolundaki tüm kuralları kökten değiştirdi.

Finansal devrim ve ilk büyük anlaşmalar

2008'deki dönüm noktasından önce de kulüpler arasında mütevazı transferler yapılmıştı. Örneğin, Shaun Wright-Phillips 2005 yılında 21 milyon sterlin karşılığında Stamford Bridge'e taşınmış, üç yıl sonra ise tekrar City'ye geri dönmüştü. Ayrıca Tal Ben Haim de 5 milyon sterlin karşılığında Londra'dan Manchester'a yol almıştı.

Şeyh Mansur yönetime geldikten sonra iki kulüp arasındaki ilişkiler tamamen farklı bir boyuta taşındı. Artık onlar sadece rakip değil, yüksek bahisli doğrudan varlık değişimi yapan süper kulüplere dönüştüler. 2009 yılında Wayne Bridge 10 milyon sterlin karşılığında City'ye geçerken, Daniel Sturridge bunun aksine Chelsea kadrosuna katıldı.

Şampiyonların değişimi ve rekor transferler

Sonraki yıllarda da şampiyonluk seviyesindeki futbolcular iki takım arasında gidip geldi. Özellikle Raheem Sterling 2022'de 47,5 milyon sterlin karşılığında Chelsea oyuncusu olurken, Mateo Kovačić 2023'te 25 milyon sterlin karşılığında Manchester City kadrosuna dahil oldu. Ayrıca Frank Lampard'ın 2014'teki City'deki geçici kiralık dönemi ve Willy Caballero'nun 2017'de Chelsea'ye geçişi, akılda kalan serbest transferler arasındaydı.

Bu iki taraflı transfer tarihinin zirve noktası ise rekor rakamlarla belirleniyor. Kaynağa göre, Enzo Fernández'in 2026 Eylül transfer döneminin son gününde 125 milyon sterlinlik devasa bir bedelle Manchester City'ye transferi, bu ilişkiler tarihindeki en büyük finansal işlem oldu.

ChelseaManchester CityTransferlerPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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