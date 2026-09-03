Rocket Lab, bir sonraki Electron roketini başarıyla uzaya fırlattı

Havacılık ve uzay endüstrisinin önde gelen şirketlerinden biri olan Rocket Lab, bir başarılı görevi daha gerçekleştirdi. ixbt.com'un haberine göre şirket, hafif sınıf Electron roketini Yeni Zelanda'daki LC-1B fırlatma merkezinden başarıyla ateşleyerek bir sonraki uzay aracını alçak dünya yörüngesine ulaştırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

«Owl Around The World» olarak adlandırılan bu görev, Rocket Lab tarihindeki 94. Electron roketi uçuşu olarak kayıtlara geçti. Bu başarılı kalkış, şirketin teknik açıdan ne kadar istikrarlı ve güvenilir olduğunu bir kez daha kanıtladı ve ticari pazardaki konumunu daha da güçlendirdi.

StriX-9 uzay aracı yörüngede

Bu uçuş sırasında, Japon Synspective şirketine ait StriX-9 uydusu başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Bu gelişmiş cihaz, yaklaşık 575 kilometre yükseklikteki alçak dünya yörüngesine yerleşti ve Japonya bölgesi üzerinde gezegenimizin yüzeyini gözlemleme yeteneklerini önemli ölçüde artıracak.

Yeni uzay aracı, Synspective'in mevcut uydu takımına katılarak radar yardımıyla Dünya'yı uzaktan gözlemleme çalışmalarına devam edecek. Temel görevi, Japonya bölgesi ve çevresindeki yüzey değişikliklerini operasyonel olarak kaydetmektir.

SAR teknolojisinin önemi

StriX-9 uydusu, sentetik açıklıklı radar (SAR) teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Bu teknoloji, hava koşullarından veya günün saatinden bağımsız olarak Dünya yüzeyinin net radar verilerini elde etmeyi mümkün kılıyor.

Elde edilen veriler; şehir planlaması, büyük inşaat süreçleri ve altyapının sıkı denetiminde büyük önem taşıyor. Ayrıca, doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde hızlı müdahale ve hasar tespiti çalışmalarında da yardımcı oluyor.

Uzun vadeli iş birliği beklentileri

Bu görev, Rocket Lab'in Japon ortağı için gerçekleştirdiği 11. özel uçuş olma özelliğini taşıyor. Edinilen bilgilere göre Rocket Lab, 2020 yılından bu yana Synspective şirketi için tek özel fırlatma operatörü statüsünü koruyor.

Taraflar arasındaki uzun vadeli iş birliği gelecekte de devam edecek. Özellikle ortaklar, 2030 yılına kadar geri kalan uyduların yörüngeye fırlatılması için 16 yeni görev üzerinde anlaşma imzaladılar.