Karaçi'de kaybolan bebek vakasında beklenmedik gerçek ortaya çıktı

·3·Dünya
Karaçi'de kaybolan bebek vakasında beklenmedik gerçek ortaya çıktı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde kaybolduğu iddia edilen yeni doğmuş bir bebekle ilgili vakada beklenmedik bilgiler ortaya çıktı. Özel bir hastanenin başhekimi, tıbbi muayenelerin kadının hastaneye kabul edildiği sırada hamile olmadığını gösterdiğini belirtti.

Bu durum, hastanenin kadın hastalıkları ve doğum bölümü başkanı Dr. Anjum Ara Hasan tarafından bir video mesajla açıklandı. Olay, Karaçi'nin Nazimabad bölgesindeki bir hastanede doğum sırasında yeni doğan bebeğin kaybolduğu yönündeki haberlerin ardından gündeme gelmişti.

Hasan, kadının ilk olarak şubat ayında hastaneye başvurduğunu ve kendisinin üç aylık hamile olduğunu söylediğini belirtti. Ancak o dönemde yapılan ultrason muayenesi hamileliği doğrulamadı.

Bunun ardından kadın hastaneye kayıt yaptırdı ve tetkikler için birkaç kez acil servise başvurdu.

Çeşitli belgeler dikkat çekti

Hasta, başka bir hastanede hazırlanan ve hamile olduğunu gösteren bir ultrason raporu da sundu. Daha sonra bu belgelerle acil servise geldi ve nöbetçi doktor tarafından muayene edildi.

Doktorlar, hastanın kalp atışlarını ve diğer gerekli değerlerini kontrol ettikten sonra ameliyata karar verdi. Ancak ameliyattan sonra kadının hamile olmadığı anlaşıldı.

Kadın hastalıkları bölümü başkanı, hastanın hastanedeki tıbbi dosyasında bazı tetkiklere ilişkin kayıtların sahte olabileceğini de belirtti. Kendisinin hastayı doğrudan muayene etmediğini vurguladı.

Hasan, vaka ile ilgili tıbbi ve hukuki raporların alındığını ekledi. Laboratuvar ve tıbbi muayene sonuçları da kadının hamile olmadığını gösterdi.

Şu an için bebeğin nasıl kaybolduğu ve hamilelikle ilgili çelişkili bilgilerin neden ortaya çıktığı doktorun açıklamasında netleştirilmedi.

Olayın tüm detaylarının aydınlatılması için ek bilgiler bekleniyor.

PakistanKaraçiBebekHastaneSağlık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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