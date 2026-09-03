Filip Hrgovic'in bir sonraki maç tarihi ve rakipleri belli oldu

·8·Spor
Filip Hrgovic'in bir sonraki maç tarihi ve rakipleri belli oldu

Londra'da Moses Itauma'ya karşı aldığı sansasyonel galibiyetin ardından ağır sıkletin yeni IBF dünya şampiyonu olan Hırvat boksör Filip Hrgovic'in gelecek planları ve ringe dönüş zamanı netleşti. «The Ring» dergisinin etkili muhabiri Mike Coppinger, boksörün menajeri Keith Connolly ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Buna göre, şampiyonun bir sonraki mücadelesinin 2027'nin ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.

İdeal plan: Dubois ve Wardley karşılaşmasının galibiyle unvan birleştirme maçı

Hrgovic cephesi için en büyük öncelik, ağır sıklet klasmanındaki diğer şampiyonluk kemerlerini birleştirmek:

  • Unifikasyon hedefi: «Keith Connolly ile Filip Hrgovic'in planları hakkında detaylı konuştum. İdeal senaryo olarak Filip, doğrudan unvan birleştirme maçına çıkmayı hedefliyor;

  • Hedefteki rakip: Ekip, Daniel Dubois ile Fabio Wardley arasında gerçekleşecek mücadelenin galibiyle mutlak şampiyonluk yolunda karşılaşmak istiyor», dedi Mike Coppinger.

IBF engeli: Frank Sanchez tehlikesi ve Hırvatistan'da büyük şov

Ancak planlar, Uluslararası Boks Federasyonu'nun (IBF) katı kurallarıyla karşılaşabilir:

  • Zorunlu aday: IBF sıralamasında bir numaralı aday konumunda, Kübalı yetenekli ve namağlup tehlikeli boksör Frank Sanchez bulunuyor. Federasyon kurallarına göre, şampiyonun kemerini önce resmi adayına karşı koruması gerekiyor;

  • Dönüş tarihi: Ekip, büyük ihtimalle ilk olarak Sanchez'e karşı zorunlu koruma maçına çıkmaları gerekeceğinin farkında. Müsabakanın 2027'nin ilk çeyreğinde (Ocak-Mart) gerçekleşmesi bekleniyor;

  • Vatanda şampiyonluk gecesi: Muhabir, rakip olarak resmen Frank Sanchez onaylanırsa, bu görkemli şampiyonluk koruma maçının Filip Hrgovic'in ana vatanı Hırvatistan'da düzenlenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz hafta sonu Londra'da gerçekleşen şiddetli mücadelenin dokuzuncu raundunda Filip Hrgovic, İngiliz yıldız adayı Moses Itauma'yı teknik nakavtla mağlup ederek IBF dünya şampiyonluk kemerini kazanmıştı.

Sizce Hrgovic için doğru yol hangisi: Önce Frank Sanchez'e karşı zorunlu koruma maçına mı çıkmalı, yoksa doğrudan Dubois-Wardley galibiyle mutlak şampiyonluk için mi dövüşmeli? Hrgovic bu sıklette uzun yıllar lider kalabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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