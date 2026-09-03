Messi'nin annesi oğlunun ayrılığına tepki gösterdi: “Hâlâ ağlıyorum”

Lionel Messi'nin annesi Celia Cuccittini, oğlunun Arjantin milli takımındaki kariyerini noktalama kararının ardından ailesinin zor günler geçirdiğini söyledi. Bunu gazeteci Adrian Pallares ile yaptığı bir sohbette dile getirdi.

39 yaşındaki Messi, 31 Ağustos'ta 21 yıllık kariyerinin ardından Arjantin milli takımından ayrılacağını resmen açıkladı. Futbolcu, milli takımdaki son büyük turnuvasını 2026 Dünya Kupası'nda gerçekleştirdi. Arjantin finalde İspanya'ya yenilerek gümüş madalya ile yetindi.

Messi'nin annesi, oğlunun kararından önceden haberdar olmasına rağmen, bu haberin tüm aile için çok zor olduğunu vurguladı.

“Hâlâ ağlıyorum. Bu durumu önceden bilmemize rağmen tüm aile çok üzgün. Ancak en önemlisi onun mutlu olması” dedi Celia Cuccittini.

Ayrıca eşi Jorge Messi'nin yakın zamanda vefat etmesinin bu süreci aile için daha da zorlaştırdığını belirtti. Celia, eşinin Lionel'in futbol kariyerini noktaladıktan sonraki hayatı hakkında sık sık endişelerini dile getirdiğini de hatırlattı.

Messi, milli takımdan ayrılışıyla ilgili veda mektubunda ailesine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve Arjantin milli takımındaki 21 yıllık kariyeri boyunca ona eşlik eden herkese teşekkür etti.

Milli takımdaki kariyerini gurur ve huzur duygusuyla noktaladığını belirtti.

Bilgi olarak, Messi, Arjantin milli takımı formasıyla 207 maça çıkıp 125 gol attı. Her iki istatistikte de milli takımın rekorunu elinde bulunduruyor.

Messi milli takımdaki kariyerini noktalasa da kulüp düzeyinde futbol oynamaya devam edecek. 2023 yılından bu yana MLS temsilcisi Inter Miami forması giyiyor.