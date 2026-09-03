John Ternus, Apple'dan yıllık 55 milyon dolarlık hisse senedi alacak

·8·Teknoloji
John Ternus, Apple'dan yıllık 55 milyon dolarlık hisse senedi alacak

Apple'ın yeni CEO'su John Ternus için yıllık 55 milyon dolar değerinde hisse senedi hibesi verilmesi yönetim kurulu tarafından onaylandı.

Bu hibe, Apple hisseleri şeklinde verilecek. Nihai değeri, şirketin hisselerinin S&P 500 endeksindeki diğer şirketlerin hisselerine kıyasla nasıl bir performans sergileyeceğine bağlı olacak.

Ternus'un temel yıllık maaşı 3 milyon dolar olarak belirlendi. Bu nedenle toplam gelirinin büyük bir kısmı hisse senetlerinden oluşacak.

Bu sistemde CEO, şirketin küçük bir payına sahip olsa bile hissedarı haline gelir. Apple hisselerinin değeri artarsa, bu durum yöneticinin kendi menfaatine de hizmet eder. Şirket sonuçları kötüleşirse, hisse değerindeki düşüş onun gelirini de etkiler.

Büyük şirketlerde yöneticileri hissedar yapma uygulaması oldukça yaygındır. Bu sayede yöneticinin geliri, şirketin uzun vadeli sonuçlarıyla ilişkilendirilir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rocket Lab, bir sonraki Electron roketini başarıyla uzaya fırlattıRocket Lab, bir sonraki Electron roketini başarıyla uzaya fırlattıBugün, 13:55Starlink, yüksek hızlı uydu interneti ile Uganda pazarına girdiStarlink, yüksek hızlı uydu interneti ile Uganda pazarına girdiBugün, 13:21Xiaomi yeni grafenli ısıtıcısını tanıttıXiaomi yeni grafenli ısıtıcısını tanıttıBugün, 12:57Apple, iPhone Ultra tasarımında köklü bir değişikliğe gidebilirApple, iPhone Ultra tasarımında köklü bir değişikliğe gidebilirBugün, 11:58Huawei Watch GT 7 ve GT 7 Pro uluslararası pazara çıktıHuawei Watch GT 7 ve GT 7 Pro uluslararası pazara çıktıBugün, 11:22Xiaomi 18 Fold akıllı telefonu sınıfının en büyük bataryasına sahip olacakXiaomi 18 Fold akıllı telefonu sınıfının en büyük bataryasına sahip olacakBugün, 10:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti