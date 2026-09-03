John Ternus, Apple'dan yıllık 55 milyon dolarlık hisse senedi alacak

Apple'ın yeni CEO'su John Ternus için yıllık 55 milyon dolar değerinde hisse senedi hibesi verilmesi yönetim kurulu tarafından onaylandı.

Bu hibe, Apple hisseleri şeklinde verilecek. Nihai değeri, şirketin hisselerinin S&P 500 endeksindeki diğer şirketlerin hisselerine kıyasla nasıl bir performans sergileyeceğine bağlı olacak.

Ternus'un temel yıllık maaşı 3 milyon dolar olarak belirlendi. Bu nedenle toplam gelirinin büyük bir kısmı hisse senetlerinden oluşacak.

Bu sistemde CEO, şirketin küçük bir payına sahip olsa bile hissedarı haline gelir. Apple hisselerinin değeri artarsa, bu durum yöneticinin kendi menfaatine de hizmet eder. Şirket sonuçları kötüleşirse, hisse değerindeki düşüş onun gelirini de etkiler.

Büyük şirketlerde yöneticileri hissedar yapma uygulaması oldukça yaygındır. Bu sayede yöneticinin geliri, şirketin uzun vadeli sonuçlarıyla ilişkilendirilir.