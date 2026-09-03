Ronaldo şokta: Oğlu bir haftada 9 milyon dolar harcadı

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo oğlunun bir hafta içinde süper otomobillere ve diğer pahalı eşyalara 9 milyon dolardan fazla para harcadığını öğrenince şoke olduğu iddia ediliyor.

Bu durum, «Haberler» tarafından bildirildi.

Haberlere göre Ronaldo, bir süreliğine oğlunun kredi kartını kullanmasına izin vermişti. Ancak banka hesabında görülen 1,8 milyon dolarlık işlem futbolcunun dikkatini çekti.

Bunun üzerine diğer harcamaları da kontrol ettirdi. Sonuç olarak oğlunun bir hafta içinde süper otomobiller ve çeşitli lüks eşyalar için 9 milyon dolardan fazla harcama yaptığı belirtiliyor.

Bu büyük harcamaların ardından Ronaldo'nun ekibini arayarak kredi kartını bloke ettirdiği ve oğlunun hesaplara erişimini kısıtladığı iddia ediliyor.

Ancak bu bilgiler henüz Cristiano Ronaldo veya temsilcileri tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle haberde yer alan rakamlar ve olay detayları şu an için iddia niteliği taşımaktadır.

Bilgi olarak, 16 yaşındaki Cristiano Ronaldo Junior şu anda Al-Nassr kulübünün altyapısında futbol oynamaktadır.