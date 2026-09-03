iPhone 17 Pro 30 km yükseklikten atıldı — sonuç şaşırtıcı

·7·Teknoloji
iPhone 17 Pro 30 km yükseklikten atıldı — sonuç şaşırtıcı

iPhone 17 Pro, 100 bin feetin üzerinde, yani 30 kilometre yükseklikten Dünya'ya düşmesine rağmen hasar görmedi ve çalışmaya devam etti. Sıra dışı deney sonucunda cihaz Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Rekor denemesi, İsveç'in Kiruna şehrinde mobil aksesuar üreticisi RHINOSHIELD şirketi ve Birleşik Krallık'taki Sent Into Space kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Guinness Dünya Rekorları verilerine göre telefon 30.607 metre, yani 100.418 feet ve 8 inç yükseklikten atıldı. Bu, bir telefonun kılıf içinde doğal arazi üzerine düşürüldüğü en yüksek irtifa rekorudur.

Bu yükseklik, yolcu uçaklarının normal uçuş irtifasından üç kattan fazla, Everest Dağı'nın yüksekliğinden ise üç kat daha fazladır.

Telefon özel bir kılıfla korundu

iPhone 17 Pro, ekstrem test sırasında RHINOSHIELD AirX koruyucu kılıfına yerleştirildi. Yüksek irtifaya bir balonla taşınan ekipman, belirlenen noktada telefonun serbest düşüş yapmasını sağladı.

Test, cihazı sadece güçlü bir darbeye değil, aynı zamanda yüksek irtifadaki zorlu dış koşullara da maruz bıraktı. Bu, sıradan bir telefonu birkaç metre yükseklikten düşürmekten çok daha karmaşık bir deneydi.

Buna rağmen, iPhone 17 Pro hayatta kaldı. Telefon yere döndükten sonra incelendi ve arama yapma, fotoğraf çekme ve dokunmatik ekran gibi fonksiyonlarının çalıştığı tespit edildi. Koruyucu kılıfta da gözle görülür bir hasar kaydedilmedi.

Guinness Dünya Rekorları sonucu resmen tanıdı ve rekoru RHINOSHIELD ve Sent Into Space şirketlerine tescilledi.

Rekorun temel amacı neydi?

Organizatörler deney aracılığıyla AirX koruyucu kılıfının darbe dayanıklılığını göstermeyi amaçladı. Bu nedenle bu sonuç, korumasız bir iPhone'un da aynı yükseklikten düşüp hasarsız kalacağı anlamına gelmiyor.

RHINOSHIELD'in açıklamasına göre, AirX kılıfı mono-materyal tasarımına sahip olup, darbe korumasının yanı sıra geri dönüştürülebilirlik imkanı da düşünülerek yaratılmıştır.

Böylece bu rekor, akıllı telefonların dayanıklılığını test etmede alışılagelmiş «telefon düşürme» deneyini yeni bir seviyeye taşıdı — test, yerden birkaç feet değil, stratosfer sınırına yakın bir irtifada gerçekleştirildi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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