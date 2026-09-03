Endonezya'da devletin dağıttığı ücretsiz yemekten yaklaşık 800 kişi zehirlendi

Endonezya'da hükümetin ücretsiz yemek programı kapsamında dağıtılan yemekleri tüketen yaklaşık 800 kişinin zehirlendiği bildirildi. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Güney Cava'nın Sidoarjo bölgesinde 512 öğrenci, Nganjuk şehrinde 49 kişi ve Batı Sumatra'nın Agam bölgesinde 237 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı. Böylece son vakalarla birlikte toplam mağdur sayısı 798'e ulaştı.

Parlamento komisyonu üyesi Charles Honoris, bu vakaların münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Ona göre, ortaya çıkan sorunlar sistemdeki eksikliklerden kaynaklanıyor.

Programı denetleyen Ulusal Beslenme Ajansı, milletvekilinin açıklamasına henüz bir yanıt vermedi. Sidoarjo'daki zehirlenmeyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen mutfak ise 30 gün süreyle faaliyetten men edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sivil toplum kuruluşu Network for Education Watch verilerine göre, 8 Ağustos itibarıyla hükümetin ücretsiz yemek programıyla bağlantılı toplu zehirlenme vakalarından yaklaşık 37.600 kişi etkilendi.

Yetkililer, gıda zehirlenmesi vakalarının çoğunlukla yemeklerin uygun koşullarda saklanmaması ve hazır yemeklerin teslimatındaki gecikmelerden kaynaklandığını belirtti.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından 2025 yılında başlatılan program, ülkedeki on milyonlarca çocuğu ücretsiz yemekle buluşturmayı ve çocuklardaki yetersiz beslenme sorununu azaltmayı amaçlıyor. Ancak program; toplu zehirlenmeler, yolsuzluk iddiaları ve yüksek maliyetler nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor.