Jose Mourinho, Lionel Messi ve Julian Alvarez hakkında görüşlerini paylaştı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasının ardından tüm futbol dünyasının onun yokluğunu her zaman hissedeceğini kabul etti. Bu haberi Goal.com duyurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

La Liga kapsamındaki Real Betis maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Portekizli teknik adam, Arjantinli forvetin ölümsüz yeteneğine övgüler yağdırdı. Mourinho, pek hoşlanmadığı Major League Soccer ligini bile sadece Lionel Messi'nin maçlarını izlemek için takip etmek zorunda kalacağını esprili bir dille belirtti.

Tarihsel bağ ve karşılıklı saygı

Mourinho ve Messi arasındaki karşılıklı saygı yirmi yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Yolları ilk kez 16 Kasım 2003 tarihinde kesişti. Kapalı kapılar ardında oynanan o hazırlık maçında Barcelona formasıyla genç Messi ilk kez sahneye çıkarken, ona rakip olan Porto takımının başında bizzat Jose Mourinho bulunuyordu.

O maçta Porto 2-0 galip gelmiş ve sezon sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüş olsa da, bu karşılaşma bir neslin kaderini belirleyecek büyük futbolcunun parlayış döneminin başlangıcıydı.

Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumu

Basın toplantısında, mevcut transfer döneminde Barcelona'ya transferi gerçekleşmeyen Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumuna da değinildi. Real Madrid'in hocası bu konunun derinliklerine girmek istemeyerek, Atletico teknik direktörü Diego Simeone'nin takımın iç işlerinde tam yetkiye sahip olduğunu vurguladı.

Transfer döneminin kapanmasının ardından profesyonel disiplinin ve oyuncunun takıma olan sadakatinin önemini belirten Mourinho, düşüncelerini paylaştı.

Tecrübeli teknik adam, Alvarez'in önümüzdeki aylardaki geleceği hakkında konuşurken, "Bence dünden itibaren en az 31 Aralık'a kadar kulübü için önemli bir oyuncu olmaya devam edecek" dedi.

Böylece yaz transfer döneminin geride kalmasıyla birlikte Mourinho, mutsuz olan veya başka bir takıma gitmek isteyen tüm oyuncuların en azından kış arasına kadar mevcut takımlarındaki görevlerine tamamen odaklanmaları gerektiğini bekliyor.