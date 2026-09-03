Jose Mourinho, Lionel Messi ve Julian Alvarez hakkında görüşlerini paylaştı

·21·Spor
Jose Mourinho, Lionel Messi ve Julian Alvarez hakkında görüşlerini paylaştı

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Lionel Messi'nin uluslararası kariyerini noktalamasının ardından tüm futbol dünyasının onun yokluğunu her zaman hissedeceğini kabul etti. Bu haberi Goal.com duyurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

La Liga kapsamındaki Real Betis maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Portekizli teknik adam, Arjantinli forvetin ölümsüz yeteneğine övgüler yağdırdı. Mourinho, pek hoşlanmadığı Major League Soccer ligini bile sadece Lionel Messi'nin maçlarını izlemek için takip etmek zorunda kalacağını esprili bir dille belirtti.

Tarihsel bağ ve karşılıklı saygı

Mourinho ve Messi arasındaki karşılıklı saygı yirmi yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Yolları ilk kez 16 Kasım 2003 tarihinde kesişti. Kapalı kapılar ardında oynanan o hazırlık maçında Barcelona formasıyla genç Messi ilk kez sahneye çıkarken, ona rakip olan Porto takımının başında bizzat Jose Mourinho bulunuyordu.

O maçta Porto 2-0 galip gelmiş ve sezon sonunda Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüş olsa da, bu karşılaşma bir neslin kaderini belirleyecek büyük futbolcunun parlayış döneminin başlangıcıydı.

Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumu

Basın toplantısında, mevcut transfer döneminde Barcelona'ya transferi gerçekleşmeyen Julian Alvarez'in Atletico Madrid'deki durumuna da değinildi. Real Madrid'in hocası bu konunun derinliklerine girmek istemeyerek, Atletico teknik direktörü Diego Simeone'nin takımın iç işlerinde tam yetkiye sahip olduğunu vurguladı.

Transfer döneminin kapanmasının ardından profesyonel disiplinin ve oyuncunun takıma olan sadakatinin önemini belirten Mourinho, düşüncelerini paylaştı.

Tecrübeli teknik adam, Alvarez'in önümüzdeki aylardaki geleceği hakkında konuşurken, "Bence dünden itibaren en az 31 Aralık'a kadar kulübü için önemli bir oyuncu olmaya devam edecek" dedi.

Böylece yaz transfer döneminin geride kalmasıyla birlikte Mourinho, mutsuz olan veya başka bir takıma gitmek isteyen tüm oyuncuların en azından kış arasına kadar mevcut takımlarındaki görevlerine tamamen odaklanmaları gerektiğini bekliyor.

Jose MourinhoLionel MessiJulian AlvarezReal MadridAtletico Madrid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea ve Manchester City transferleri 350 milyon sterlini aştıChelsea ve Manchester City transferleri 350 milyon sterlini aştıBugün, 15:18Ronaldo şokta: Oğlu bir haftada 9 milyon dolar harcadıRonaldo şokta: Oğlu bir haftada 9 milyon dolar harcadıBugün, 14:27Filip Hrgovic'in bir sonraki maç tarihi ve rakipleri belli olduFilip Hrgovic'in bir sonraki maç tarihi ve rakipleri belli olduBugün, 14:07“Sıra İslam Makhachev’de”: Brendan Schaub, Umar’ın sansasyonel nakavtından sonra konuştu“Sıra İslam Makhachev’de”: Brendan Schaub, Umar’ın sansasyonel nakavtından sonra konuştuBugün, 13:46Manchester City'nin 2026 Yaz Transferlerinin Tamamı AçıklandıManchester City'nin 2026 Yaz Transferlerinin Tamamı AçıklandıBugün, 13:40“Benzin” bitti: David Haye, Hrgović ve Itauma maçındaki ölümcül taktik hatayı açıkladı“Benzin” bitti: David Haye, Hrgović ve Itauma maçındaki ölümcül taktik hatayı açıkladıBugün, 13:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)