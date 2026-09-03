Ange Postecoglou, Al Nassr'ı seçme nedenini açıkladı

Tanınmış teknik direktör Ange Postecoglou, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın başına geçmesinde Cristiano Ronaldo ile çalışma fırsatının belirleyici bir faktör olduğunu itiraf etti. Avustralyalı çalıştırıcıya göre, Portekizli yıldızla iş birliği yapmanın teknik direktörlük kariyerinin en parlak sayfalarından biri olacağına şüphe yok. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

The Howie Games podcast'ine verdiği röportajda 61 yaşındaki teknik adam, temmuz ayında iki yıllık sözleşme imzalayarak takımda Jorge Jesus'un yerini alması hakkında konuştu. Ona göre, beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncuyla çalışma teklifi reddedilemezdi çünkü forvet şu anda kariyerindeki 1000. gol barajına ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Tarihi figürlerle iş birliği

Kariyeri boyunca dünyanın birçok tanınmış futbolcusuyla çalışan Postecoglou, Riyad kulübündeki yeni görevini Cristiano Ronaldo'nun tarihi mirasının bir parçası olma fırsatı olarak görüyor. Ona göre, böyle büyük insanlarla birlikte çalışmak her teknik direktör için büyük bir onurdur.

“Kariyerime dönüp baktığımda, başkalarının başarı yolculuğuna katkıda bulunduğum için mutluyum” diyor Postecoglou. Futbolculuk döneminde Ferenc Puskás'ın yönetiminde oynadığını, ayrıca Avustralya milli takımında Tim Cahill ve Tottenham'da Son Heung-min gibi Asya futbolunun efsaneleriyle çalıştığını hatırlattı.

Avrupa dışındaki liglere bakış

Ekim ayında Nottingham Forest'taki kısa süreli görevinden sonra boşta kalan teknik adama düzinelerce kulüpten teklif gelmişti. Ancak Orta Doğu'ya taşınmayı kariyerinde geri atılmış bir adım olarak görmediğini kesin bir dille vurguladı.

ixbt.com ve spor yayınlarına göre, bazı uzmanların Avrupa dışındaki ligleri küçümsemesine rağmen, Postecoglou hiçbir zaman bu tür stereotiplere kapılmadı. Ona göre, profesyonel bir teknik direktör için ana odak noktası her zaman yeni meydan okumalar ve büyük futbolcularla çalışma fırsatı olmalıdır.