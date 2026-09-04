Apple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldı

·3·Teknoloji
Apple'da yeni bir dönem başladı: John Ternus yönetimi devraldı

Teknoloji dünyasında büyük bir değişim yaşandı ve Apple'da resmen John Ternus dönemi başladı. Bu hafta Tim Cook CEO'luk görevinden istifa ederek şirket yönetimini eski donanım birimi başkanı John Ternus'a devretti. Bu personel değişikliği küresel teknoloji pazarında büyük ilgi uyandırıyor, çünkü yeni lider daha ilk yazılı açıklamasında önümüzdeki hafta dev bir tanıtım yapılacağının sözünü verdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın Equity podcast'inde tartışıldığı üzere, böylesine yoğun bir takvim, yeni liderin koltuğuna tam olarak yerleşemeden en önemli etkinliklerden biri olan bir sonraki iPhone tanıtımının sorumluluğunu üstleneceği anlamına geliyor. Tim Cook ise şirketten tamamen ayrılmıyor, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor. Cook'un temel odağı siyasi ilişkiler ve son zamanlarda harita işaretlerindeki küçük değişikliklerin bile kamuoyunda hassas bir konu haline geldiği alanlara odaklanacak.

Yeni liderin önündeki sınavlar

Uzmanlara göre, John Ternus'un faaliyetlerinin hissedarlar ve piyasa tarafından nasıl karşılanacağı ve kendisine ne kadar özgürlük tanınacağı şu an için temel soru işareti olmaya devam ediyor. Apple geleneksel olarak cihaz üretimine odaklansa da, günümüz AI çağında yazılım konuları ön plana çıkıyor.

İlginç olan şu ki, eski donanım başkanı olan Ternus, tam da yazılım alanında büyük başarılara imza atmak için daha avantajlı bir konumda olabilir. AI teknolojilerinin hızla geliştiği bir ortamda Apple, ürünlerinin yazılım kısmını kökten yenilemeye ihtiyaç duyuyor ve hissedarlar yeni yönetimden tam da bu alanda hızlı sonuçlar bekliyor.

Gelecek perspektifleri

Şirketin gelecekteki stratejisi sadece yeni cihazlar sunmayı değil, aynı zamanda ekosistemi modern akıllı özelliklerle zenginleştirmeyi de içeriyor. John Ternus'un mühendislik deneyimi ve Tim Cook'un stratejik desteğinin Apple için yeni bir aşama başlatması bekleniyor.

Piyasa gözlemcileri, yeni CEO'nun ilk haftalardaki kararlarını dikkatle takip ediyor. Önünde ise şirket tarihindeki en önemli tanıtımlardan biri duruyor ve bu, Ternus için potansiyelini hemen göstermek adına ilk ciddi fırsat olacak.

AppleJohn TernusTim CookiPhoneTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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