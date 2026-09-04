Bilim dünyasını şaşırtan en tuhaf keşifler: Yeni Ig Nobel Ödülü sahipleri

Dünya biliminde geleneksel olarak "önce güldüren, sonra düşündüren" en sıra dışı ve paradoksal keşiflere verilen prestijli Ig Nobel Ödülü'nün (Ig® Nobel Prize) yeni kazananları resmen açıklandı. Organizasyonun web sitesinde yayınlanan listede yer alan bilimsel çalışmalar, konularıyla hem komik hem de takdire şayan: hamamböceği sütünün besin değeri, toprak kalitesini belirlemek için gömülen binlerce iç çamaşırı, sivrisinek hortumundan yapılan 3D printer nozulları ve burun temizlemenin karmaşık aerodinamiği bunlardan sadece birkaçı.

Teknoloji ve fizik: Sivrisinek hortumundan 3D printer ve sıçratmayan pisuvar

Bu yılki ödüllerde mühendislik ve uygulamalı fizik alanındaki sıra dışı çözümler özel ilgi çekti:

«Nekro-yazdırma» ve sivrisinek hortumu: Teknoloji dalındaki ödül, Justin Puma liderliğindeki uluslararası bir bilim insanı grubuna verildi. Sivrisinek hortumlarını mikroskobik ve yüksek hassasiyetli bir 3D baskı nozulu (püskürtücü) olarak başarıyla kullandılar. Görünüşe göre bu doğal hortumlar çok yüksek iç basınca dayanabiliyor ve baskı kalitesi açısından yapay alternatiflerden daha üstün performans gösteriyor. Bilim insanları, çeçe sineği ve tahtakurusu hortumlarını da aynı amaçla test etmeyi öneriyor;

Sıçratmayan pisuvar: Fizik dalındaki ödül Randy Hurd, Zhao Pan, Ted Traskott ve Kavishan Turairaja'ya gitti. Yüzlerce fizik deneyi ve bilgisayar simülasyonu aracılığıyla, sıvı parçacıklarını etrafa hiç sıçratmayan özel bir pisuvar prototipi geliştirdiler.

Gıda ve tehlikeli biyoloji: Hamamböceği sütü ve yılan testleri

Doğanın gizemli olaylarını inceleyen bilim insanları çarpıcı sonuçlara ulaştı:

İnek sütünden 3 kat daha güçlü: Kimya dalındaki ödül, canlı doğuran bir hamamböceği türünün sütündeki kristal proteinleri analiz eden araştırmacılara verildi. Hamamböceği sütünün, normal inek sütüne kıyasla üç kat daha fazla besleyici enerji ve faydalı element içerdiği belirlendi;

Zehirli yılanlara dikkatli basmak: Biyoloji dalında ödül alan bilim insanları, zehirli yılanların vücuduna günün farklı saatlerinde ve çeşitli sıcaklıklarda basarak, yılanların saldırıya geçme olasılığını inceleyen uzun yıllar süren tehlikeli deneyler gerçekleştirdiler.

İnsan vücudu ve tıp: Burun temizleme aerodinamiği ve iç çamaşırı araştırması

İnsan sağlığı ve ekoloji üzerine sunulan keşifler de herkesi şaşırttı:

Burun temizleme bilimi (ölümünden sonra): Tıp dalındaki ödül, merhum Japon doktor Tokuji Unno'ya «Nasıl burun temizlenir: Burun temizlemenin aerodinamik araştırması» başlıklı bilimsel çalışması için verildi. Doktor, bu süreçteki basınç ve hava akışlarını matematiksel olarak hesapladı;

25 ülkede gömülen 1.000 adet iç çamaşırı: Toprak bilimi dalında ödül alan uzmanlar, dünyanın 25'ten fazla ülkesindeki farklı topraklara aynı türden 1.000 adet iç çamaşırı gömüp iki ay sonra çıkardılar. Kumaşın çürüme derecesi ve mikroorganizma aktivitesi üzerinden toprağın gerçek verimliliği değerlendirildi.

Psikoloji, kokular ve öpücükler: Zenginlerin şeker hırsızlığından ergen kokusuna

Toplum ve insan davranışlarını inceleyen araştırmacılar da ilgi odağı oldu:

Zenginler ve çocuk şekeri: Ekonomi dalındaki bilim insanları, sosyal statüsü yüksek ve zengin insanların, genellikle çocuklar için ayrılmış stoklardan şeker çalmaya ve diğer küçük ahlaksız davranışlara daha meyilli olduğunu kanıtlarla gösterdiler;

Bebekler ve ergenlerin kokusu: Koku alma alanındaki bilim insanları, bebeklerin ebeveynleri için doğal olarak çok hoş, ergenlerin ise aksine negatif ve rahatsız edici bir koku yaydığını bilimsel olarak kanıtladı;

Öpüşmenin kesin biyomekaniği: Biyomekanik araştırmacıları karıncaları, kuşları, kutup ayılarını ve primatları gözlemleyerek öpüşme sürecinin tek ve kesin bir tanımını geliştirdiler;

Sevilmeyen kişiye karşı acımasızlık: Barış ödülü, insanların sevmedikleri kişilere karşı acımasız ve sert davranan arkadaşlarını daha çok takdir ettiğini ve onlara daha fazla saygı duyduğunu kanıtlayan araştırmacılara verildi.

Sizce bu tuhaf keşiflerden hangisi gelecekte insan yaşam tarzını gerçekten değiştirebilir: hamamböceği sütü mü, sivrisinek hortumundan 3D printer mı yoksa sıçratmayan pisuvar mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!