Dünyanın en yaşlı 109 yaşındaki berberinin sırrı ortaya çıktı

·11·Dünya
Dünyanın en yaşlı 109 yaşındaki berberinin sırrı ortaya çıktı

“Dünyanın en yaşlı aktif berberi” olarak bilinen Japon kadın Shitsuy Hakoishi, 1 Eylül günü 109 yaş ve 295 günlükken hayatını kaybetti.

10 Kasım 1916'da Tochigi vilayetinde doğan Hakoishi, altı yaşındayken 1923 Büyük Kanto depreminden sağ kurtulmuştu. 14 yaşında berberlik öğrenmek için Tokyo'ya taşınmış ve 1936'da lisansını almıştı.

1939'da Jiro Hakoishi ile evlendi ve çift Shinjuku'da bir berber dükkanı açtı. İki çocukları oldu. Ancak İkinci Dünya Savaşı aile hayatlarını değiştirdi.

1944'te eşi orduya çağrıldı ve Mançurya'ya gönderildi. Jiro Hakoishi, 19 Ağustos 1945'te günümüzde Çin'in Jilin eyaletinde bulunan Tigers-Head'de hayatını kaybetti. Hakoishi, eşinin ölümüne dair resmi haberi ise ancak 1953 yılında aldı.

Tokyo'daki berber dükkanı 10 Mart 1945'teki hava saldırısında yıkıldı. Bunun ardından Hakoishi, Tochigi'ye dönerek çocuklarını büyüttü ve berberlik mesleğini sürdürdü.

1953'te kendi berber dükkanını açan Hakoishi, 70 yıldan fazla süre çalıştı. 2024 Ocak ayında LongeviQuest onu dünyanın en yaşlı aktif berberi olarak tanıdı. 2025 Mart ayında ise Guinness Dünya Rekorları onu 108 yaşında dünyanın en yaşlı kadın berberi olarak tescilledi.

104 yaşında, 2021 yılında Hakoishi, Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat meşalesi koşusuna katılarak yaklaşık 200 metre mesafeyi koştu.

Uzun ömrün basit sırrı

Yaşlı kadın elinde Guinness Dünya Rekorları sertifikasını tutuyor.

Uzun ömrünün sırrı sorulduğunda Hakoishi:

“Kin tutmayın ve dürüst yaşayın”, — diye cevap vermişti.

İnsanlara başkalarından korkmamayı, kıskançlık etmemeyi ve kavga etmemeyi tavsiye etmişti. Ayrıca bacakları ve belin alt kısmını güçlü tutmak için her gün fiziksel egzersiz yapmanın önemini vurgulamıştı.

Tochigi Valisi Tomikazu Fukuda, Hakoishi'nin “güçlü yaşam tarzı” ile birçok insana cesaret ve umut verdiğinivurgulayarak ona saygılarını sundu.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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