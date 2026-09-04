“Altın yarışta heyecan dorukta”: Paxtakor, Andijon’u farklı mağlup etti

Özbekistan Süper Ligi20. haftasında başkent temsilcisi Paxtakor, önemli ve ikna edici bir galibiyete imza attı. Taşkent'te Andijon'u ağırlayan "aslanlar", rakip filelere karşılıksız üç gol göndererek sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrıldı. Bu galibiyetle, Karşı'da ağır bir yenilgi alan lider Neftchi ile puan farkını 2'ye indiren Paxtakor, şampiyonluk yarışındaki heyecanı zirveye taşıdı.

İlk yarıdaki belirleyici vuruşlar: Taşkent'te üstünlük

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren ev sahibinin tam kontrolü altında geçti:

Zaid Tahsin'den hızlı gol: Mücadelenin 21. dakikasında Iraklı lejyoner Zaid Tahsin perdeyi açarak Paxtakor'u öne geçirdi (1-0);

Sobirxo‘jayev'in düzgün vuruşu: Kısa süre sonra, 29. dakikada tecrübeli orta saha Sardor Sobirxo‘jayev rakip kaleyi havalandırarak farkı ikiye çıkardı (2-0);

Abdumajidov'dan son nokta: İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen başkent ekibi, 69. dakikada üçüncü golü buldu; Muhammadrasul Abdumajidov, Andijon kalecisini çaresiz bırakarak maçın skorunu belirledi (3-0).

Yıldız kadro ve Andijon'un sonuçsuz atakları

Maç boyunca her iki takımın kadrosunda da birçok kilit oyuncu sahne aldı:

Paxtakor'un hücum potansiyeli: Taşkent ekibinde Bashar Resan, Ayman Hussayn ve Flamarion gibi üst düzey yabancı oyuncular aktif rol oynadı. Sanjar Quvvatov'un koruduğu kale ise maç boyunca gole kapalı kaldı;

Andijon'un hamleleri: Konuk ekibin teknik heyeti ikinci yarıda Humoyunmirzo Iminov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov ve Martin Boake'yi oyuna alarak durumu düzeltmeye çalışsa da, Paxtakor'un disiplinli savunmasını aşmak mümkün olmadı.

Puan durumu: 2 puanlık fark ve 8. sıradaki vadi temsilcisi

20. hafta sonuçlarına göre Süper Lig tablosunun zirvesinde durum keskin bir şekilde değişti:

Paxtakor takibi sıkılaştırdı: Başkent ekibi puanını 43'e yükselterek 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Neftchi'nin Karşı deplasmanındaki (2-6) mağlubiyetinin ardından liderle aradaki puan farkı sadece 2'ye indi;

Andijon'un durumu: 27 puana sahip Andijon takımı ise puan tablosunun 8. sırasında yer almaya devam ediyor.

Sizce Paxtakor, önümüzdeki haftalarda Neftchi'yi geçip şampiyonluk unvanını kazanabilir mi? Taşkent ekibinin bugünkü oyununda hangi bölge daha güven vericiydi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!