Rus Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı, Kiev'in merkezindeki Vladimirskaya Caddesi'nde bulunan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ana karargah binasına doğrudan saldırı düzenledi. Özel servis başkanının ofisinin hedef alındığı bu ses getiren saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, SBU Başkanı Oleksandr Poklad ile acil bir görüşme yaparak orduya, rakibe aynı güçle önemli ve ağır bir karşılık verilmesi talimatını verdi. Dikkat çekici bir nokta ise, bu gergin olayın ABD yönetiminin özel temsilcilerinin Moskova ve Kiev'e ulaşmasından saatler önce gerçekleşmiş olmasıdır.

Saldırının detayları: Hedef alınan ofis ve 9 yaralı

Başkentin merkezindeki patlama büyük yıkıma ve can kaybına yol açtı:

Başkanın odasına yönlendirilen drone: Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, drone'un doğrudan özel servis başkanının çalışma odasını hedef aldığını açıkladı. Ancak «Ukrainska Pravda» gazetesinin haberine göre, yerel saatle 15:30 civarında gerçekleşen saldırı sırasında Poklad odasında değildi;

Bina çatısı ve yoğun duman: Olay yerinden alınan görüntülerde, SBU karargahının pencerelerinden siyah dumanların yükseldiği görüldü. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Şevçenko bölgesindeki konut dışı bir binanın çatısına drone düşmesi sonucu 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 7'sinin hastaneye kaldırıldığını belirtti;

Yanındaki kafe yıkıldı: Saldırının şiddetiyle SBU binasının yakınında bulunan «Zavertyaylo» zincirine ait kafe de ciddi şekilde hasar gördü. Kafedeki bir kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı; diğer çalışanlar ve müşteriler bodrum kattaki sığınağa saklanmayı başardı;

Jet drone'ların hareketi: Saldırıdan yarım saat önce şehirde hava saldırısı uyarısı verilmiş ve ülkenin Hava Kuvvetleri, jet drone'ların yaklaştığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Zelenskiy'nin sert emri ve SBU yönetimindeki atama

Ukrayna yönetimi, saldırıya karşı sert karşılık verileceğini duyurdu:

«Aynısıyla karşılık verin»: Volodimir Zelenskiy, tüm yaralılara acil tıbbi müdahale yapıldığını vurgulayarak Oleksandr Poklad'a, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile birlikte: «Ruslara bu saldırı için layık, hissedilir ve mümkün olduğunca aynısıyla karşılık verme» görevini verdi;

Kurumdaki yeni başkan: Zelenskiy, bu yıl 17 Temmuz'da Savunma Bakanlığı görevine geçen Yevgeniy Xmara'nın yerine Oleksandr Poklad'ı SBU başkanı vekili olarak atamıştı. Poklad, daha önce kurum başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Washington müzakerecilerinin ziyareti arifesinde tırmanış

Kiev'in merkezindeki bu güçlü saldırı, jeopolitik süreçlerin en kritik dönemine denk geldi:

Kushner ve Witkoff'un acil görevi: Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel elçisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in barış müzakereleri kapsamında bölgeye yapması beklenen önemli ziyaret öncesinde gerçekleşti;

Moskova ve Kiev rotası: TASS'ın verdiği bilgilere göre, ABD temsilcilerinin 5 Eylül'de Moskova'da görüşme yapması ve 6 Eylül'de doğrudan Kiev'e gelmesi planlanıyordu;

Rusya'nın tepkisi: Şu an itibarıyla Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki SBU karargahına düzenlenen bu saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Sizce Kiev'in merkezindeki özel servis karargahına düzenlenen bu saldırı ve Ukrayna'nın planladığı karşılık, ABD temsilcilerinin yürüttüğü müzakere sürecini tamamen durduracak mı, yoksa taraflar baskı aracı olarak ateşkes şartlarını mı sertleştiriyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!