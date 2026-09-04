UFC şampiyonu Justin Gaethje, Conor McGregor ile dövüşme nedenlerini açıkladı

UFC hafif sıklet (70 kg'a kadar) kategorisinin 37 yaşındaki mevcut şampiyonu, ünlü Amerikalı dövüşçü Justin Gaethje, iki sıkletin eski şampiyonu Conor McGregor ile neden oktagonda karşı karşıya gelmeyi dört gözle beklediğini açıkça dile getirdi. Saygın ActuMMA portalına verdiği röportajda Gaethje, bu dövüşün kendisi için sadece kişisel bir hesaplaşma değil, aynı zamanda benzeri görülmemiş bir finansal kazanç ve spor tarihindeki efsanevi statüsünü pekiştirme aracı olduğunu gizlemedi.

«Yüzüne yumruk atmayı sabırsızlıkla bekliyorum»: Gaethje'nin açık itirafı

Amerikalı şampiyon, İrlandalı yıldıza karşı dövüşme arzusunun yıllar geçse de sönmediğini ve bu rekabetin kendisine büyük bir zevk vereceğini vurguladı:

«Halk önünde darbe»: «Bunu yüzlerce kez söyledim: Conor McGregor'un yüzüne büyük bir memnuniyetle halkın önünde yumruk atmak isterdim. İşte bu yüzden bu dövüşü sabırsızlıkla bekliyorum, orada olmayı ve karşımda durduğunu görmeyi dört gözle bekliyorum», — diyerek şampiyon hedefini açıkladı;

Süper yıldızlık seviyesi: Gaethje, Conor'un spor dünyasındaki yerini kabul ederek, oktagondan uzak olsa bile onun MMA tarihindeki en büyük ve en çok tartışılan medya figürü olduğunu vurguladı.

Milyonlarca dolar ve spordaki miras: Dövüşün arkasındaki asıl nedenler

37 yaşındaki şampiyon, bu karşılaşmanın spor ve iş dünyası açısından önemini özel olarak değerlendirdi:

Büyük finansal gelir: Justin Gaethje, Conor'a karşı yapılacak bir dövüşün gişe rekorlarını kıracağını ve kendisine büyük bir maddi kazanç sağlayacağını açıkça belirtti: «Şüphesiz o, bu sporun en büyük süper yıldızlarından biri, bu yüzden onun gibi bir adamla dövüşmek benim için finansal açıdan çok kârlı olacak»;

Efsanevi statüye ulaşmak: Şampiyona göre, McGregor karşısında alınacak net bir galibiyet, kariyerine son ve en parlak noktayı koyarak onu MMA tarihinin en büyük dövüşçüleri arasına sokacak.

Sizce Justin Gaethje ve Conor McGregor arasındaki olası bir dövüş gerçekleşirse kim kazanır? 37 yaşındaki mevcut şampiyon Conor'u nakavt edebilir mi, yoksa İrlandalı yıldız zirveye geri dönebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!