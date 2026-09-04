Tartı töreni sona erdi — Nursulton Ruziboev ve Michael Page maçı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan prestijli UFC Fight Night turnuvası öncesinde dövüşçüler için resmi tartı töreni gerçekleştirildi. Turnuvanın ana maçında hafif sıklette Dan Hooker ile Salahdine Parnasse karşı karşıya gelecek. Özbekistanlı dövüş sporları tutkunları için gecenin en dikkat çekici mücadelesi ise vatandaşımız Nursulton Ruziboevile ünlü ve sıra dışı stiliyle tanınan İngiliz yıldız Michael «Venom» Page arasındaki maç olacak.

Ruziboev ve Page arasındaki çetin karşılaşma

Orta sıklette (84 kg'a kadar) oktagona çıkacak olan her iki atlet de belirlenen sınırı başarıyla geçti:

Nursulton Ruziboev sınırda: Özbek dövüşçü tartıda 84,36 kg gelerek maça fiziksel olarak tam hazır olduğunu gösterdi;

Michael Page'in göstergesi: Oktagondaki yanıltıcı ve beklenmedik hareketleriyle ün kazanan İngiliz emektar dövüşçü 83,91 kg ağırlık kaydetti;

Maçın önemi: Bu müsabaka, Ruziboev için UFC sıralamasında üst basamaklara tırmanmak ve dünya çapındaki en tehlikeli isimlerden birine karşı zafer kazanmak adına büyük bir fırsat.

Ana kart tartı sonuçları: Ana karşılaşma ve bölge komşuları

Organizasyonun ana kartında yer alan diğer karşılaşmaların katılımcıları da sorunsuz bir şekilde kilo sınırına ulaştı:

Ana maç (Hafif sıklet): Dan Hooker (70,3 kg) vs Salahdine Parnasse (70,3 kg) — her iki aday da kusursuz sonuçla ana karşılaşmaya çıkıyor;

Hafif sıklet: Fares Ziam (70,3 kg) vs Axel Sola (70,3 kg);

Yarı orta sıklet: Daniil Donchenko (77,11 kg) vs Punahele Soriano (77,11 kg);

Tüy sıklet: Curtis Campbell (66,22 kg) vs Trevor Peek (66,22 kg);

Tüy sıklet: Losen Keita (66,22 kg) vs Muhammad Naimov (65,77 kg). Tacikistanlı Muhammad Naimov'un çetin dövüşçü Keita'ya karşı mücadelesi de bölge hayranlarında büyük ilgi uyandırıyor.

Prelim kart dövüşçüleri ve Taşkent saatiyle başlangıç

Organizasyonun açılışını yapan ilk karşılaşmaların da büyük rekabete sahne olması bekleniyor:

Prelim kart katılımcıları: Morgan Charriere (65,77 kg) vs Felipe Lima (66,22 kg), Mario Pinto (114,3 kg) vs Ryan Spann (115,66 kg), Oumar Sy (93,44 kg) vs Modestas Bukauskas (92,98 kg), Nathaniel Wood (66,22 kg) vs Pavel Andruska (66,22 kg), Michael Aljaruj (57,15 kg) vs Fabia Saintes (56,69 kg);

Kadınlar ve orta sıklet: Nora Cornolle (61,68 kg) vs Claudia Sigula (61,68 kg), Matthieu Duclos (83,91 kg) vs Luis Felipe Dias (83,91 kg), Delphine Benouis (52,16 kg) vs Sofia Montenegro (52,16 kg);

Turnuva zamanı: UFC Paris maçları yarın gerçekleşecek ve Taşkent saatiyle 21:00'de başlayacak.

Sizce Nursulton Ruziboev, Michael «Venom» Page'in kendine has geleneksel olmayan vuruş tekniğine ve yanıltıcı stiline karşı nasıl bir taktik izlemeli; yere indirip boğmalı mı yoksa ayakta güçlü yumruklarla mı karşılık vermeli? Vatandaşımızın bu maçtaki galibiyetine ne kadar inanıyorsunuz? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!