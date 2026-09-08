HMD'nin yeni akıllı telefonu HMD Key 2 resmi duyurudan önce sızdırıldı

HMD markası, yeni bütçe dostu cihazı HMD Key 2 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan bu cihazla ilgili tüm temel teknik özellikler ve bilgiler internete sızdırıldı. ixbt.com'un haberine göre, gelecek olan yeni cihaz aslında daha önce geliştirilen HMD Arc 2 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak ve günlük basit görevler için tasarlanmış uygun fiyatlı bir çözüm olarak piyasaya sürülecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve ekran detayları

Yayılan bilgilere göre akıllı telefon, 6,52 inçlik bir IPS LCD ekran ile donatılacak. Ekran, HD+ çözünürlüğü ve standart 60 Hz yenileme hızını destekliyor. Kullanıcı tercihleri için kasa tasarımının siyah ve yeşil olmak üzere iki ana renkte sunulması bekleniyor. Dış görünüşü sade ve pratik bir tarzda tasarlanan bu cihaz ilk kez duyuruluyor olsa da, temel yetenekleri giriş seviyesi kullanıcılarına hitap ediyor.

Cihazın donanım performansı, çok yüksek olmayan Unisoc SC9863A işlemcisine dayanıyor. Çalışma hızını sağlamak amacıyla akıllı telefon, 3 veya 4 GB RAM ve 32 ya da 64 GB dahili depolama modülleri ile sunulacak. Ayrıca sistem kapasitesini genişletmek için 4 GB'a kadar sanal RAM ekleme imkanının da bulunduğu belirtiliyor.

Kamera, batarya ve yazılım

Fotoğrafçılık yetenekleri açısından HMD Key 2'nin arka panelinde 13 MP ana sensör ve 0,3 MP yardımcı ek modül bulunacak. Ön panelde ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 5 MP kamera yer alıyor; bu özellikler günlük basit ihtiyaçları karşılamak için yeterli kabul ediliyor.

Akıllı telefonun en güçlü yönlerinden biri batarya kapasitesi olup, cihaz 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılıyor. Ancak maliyeti düşük tutmak amacıyla hızlı şarj teknolojisi burada yer almıyor; maksimum şarj gücü sadece 10 W seviyesinde. Yazılım tarafında ise kaynakları kısıtlı cihazlar için özel olarak tasarlanmış hafifletilmiş Android 14 Go işletim sistemi kullanılacak.

Sızdırılan bu bilgilerin doğruluğu, daha önce HMD Icon Flip 1 gibi en yeni akıllı telefonlar ve tuşlu telefonlar hakkında güvenilir bilgiler paylaşan smashx_60 takma adlı kaynak tarafından doğrulandı. Henüz üretici firma, yeni modelin resmi tanıtım tarihi ve fiyat politikası hakkında net bir bilgi açıklamadı.