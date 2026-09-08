Austrian Airlines uçaklarında Starlink interneti hizmete girdi

·8·Teknoloji
Austrian Airlines uçaklarında Starlink interneti hizmete girdi

Avusturya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Austrian Airlines, uçaklarında yüksek hızlı Starlink uydu internetini resmen kullanmaya başladı. Yeni teknolojiyle donatılan ilk Airbus A320neo uçağı, Viyana'dan Portekiz'in Porto şehrine uçuşunu gerçekleştirdi ve bu durum şirketin filosunda kapsamlı bir dijitalleşme sürecinin başlangıcını işaret etti. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yolcular artık yaklaşık 11,6 kilometre yükseklikte bile yüksek hızlı internet bağlantısının keyfini çıkarabiliyor. Starlink sistemi, düşük gecikme süresiyle istikrarlı bir bağlantı sağlayarak uçuş sırasında sadece mesajlaşma veya web'de gezinme ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda verimli çalışma ve çevrimiçi video izleme imkanı da sunuyor.

Ücretsiz kullanım imkanı ve kapsamlı planlar

Şu an için bu ileri teknoloji sadece bir uçakta test ediliyor olsa da, havayolu şirketi bunu gelecekte tüm filosuna yaymayı planlıyor. Austrian Airlines tarafından sağlanan bilgilere göre, 2026/2027 kış sezonunun sonuna kadar 20 uçağın daha yüksek hızlı internet ile donatılması hedefleniyor. Ardından sistem, kademeli olarak şirketin tüm uçaklarına entegre edilecek.

Yeni hizmetin tüm sınıflardaki yolcular için geçerli olacağı belirtiliyor. Travel ID ve Miles & More sadakat programı üyelerinin uçuş boyunca internetten tamamen ücretsiz yararlanabilmesi, yolcular için ek bir kolaylık sağlıyor.

Küresel havacılık pazarındaki değişimler

Austrian Airlines, Avrupa'da Starlink sistemine geçen büyük havayolu şirketleri arasındaki yerini alıyor. Daha önce de birçok uluslararası havayolunun bu teknolojiyi yolcularına sunmaya başladığı biliniyordu.

Özellikle daha önce United Airlines'ın uzun mesafeli uçuşlarında Starlink aracılığıyla okyanuslar üzerinde dahi yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı sağladığı bildirilmişti. Ayrıca Singapur merkezli Singapore Airlines'ın 2027'den itibaren Airbus A350 ve A380 uçaklarını bu uydu ağıyla donatmayı planladığı, İrlandalı Aer Lingus şirketinin de benzer bir hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.

StarlinkAustrian AirlinesHavacılıkİnternetTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi ultra sessiz ve tasarruflu gazlı şofbenini tanıttıXiaomi ultra sessiz ve tasarruflu gazlı şofbenini tanıttıBugün, 15:28HMD Global, B2B sektörü için yeni HMD Salo 5G akıllı telefonunu tanıttıHMD Global, B2B sektörü için yeni HMD Salo 5G akıllı telefonunu tanıttıBugün, 14:57Samsung, Galaxy Z Fold 8 ekranındaki özelliğin nedenini açıkladıSamsung, Galaxy Z Fold 8 ekranındaki özelliğin nedenini açıkladıBugün, 14:21Özbekistan'da HUMO dijital tokeni ödemelerde test edilecekÖzbekistan'da HUMO dijital tokeni ödemelerde test edilecekBugün, 14:13Xiaomi yeni ayak banyosunu tanıttıXiaomi yeni ayak banyosunu tanıttıBugün, 13:56Nokia markasının efsanevi Asha serisi Android platformunda geri döndüNokia markasının efsanevi Asha serisi Android platformunda geri döndüBugün, 13:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü