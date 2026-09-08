Austrian Airlines uçaklarında Starlink interneti hizmete girdi

Avusturya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Austrian Airlines, uçaklarında yüksek hızlı Starlink uydu internetini resmen kullanmaya başladı. Yeni teknolojiyle donatılan ilk Airbus A320neo uçağı, Viyana'dan Portekiz'in Porto şehrine uçuşunu gerçekleştirdi ve bu durum şirketin filosunda kapsamlı bir dijitalleşme sürecinin başlangıcını işaret etti. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yolcular artık yaklaşık 11,6 kilometre yükseklikte bile yüksek hızlı internet bağlantısının keyfini çıkarabiliyor. Starlink sistemi, düşük gecikme süresiyle istikrarlı bir bağlantı sağlayarak uçuş sırasında sadece mesajlaşma veya web'de gezinme ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda verimli çalışma ve çevrimiçi video izleme imkanı da sunuyor.

Ücretsiz kullanım imkanı ve kapsamlı planlar

Şu an için bu ileri teknoloji sadece bir uçakta test ediliyor olsa da, havayolu şirketi bunu gelecekte tüm filosuna yaymayı planlıyor. Austrian Airlines tarafından sağlanan bilgilere göre, 2026/2027 kış sezonunun sonuna kadar 20 uçağın daha yüksek hızlı internet ile donatılması hedefleniyor. Ardından sistem, kademeli olarak şirketin tüm uçaklarına entegre edilecek.

Yeni hizmetin tüm sınıflardaki yolcular için geçerli olacağı belirtiliyor. Travel ID ve Miles & More sadakat programı üyelerinin uçuş boyunca internetten tamamen ücretsiz yararlanabilmesi, yolcular için ek bir kolaylık sağlıyor.

Küresel havacılık pazarındaki değişimler

Austrian Airlines, Avrupa'da Starlink sistemine geçen büyük havayolu şirketleri arasındaki yerini alıyor. Daha önce de birçok uluslararası havayolunun bu teknolojiyi yolcularına sunmaya başladığı biliniyordu.

Özellikle daha önce United Airlines'ın uzun mesafeli uçuşlarında Starlink aracılığıyla okyanuslar üzerinde dahi yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı sağladığı bildirilmişti. Ayrıca Singapur merkezli Singapore Airlines'ın 2027'den itibaren Airbus A350 ve A380 uçaklarını bu uydu ağıyla donatmayı planladığı, İrlandalı Aer Lingus şirketinin de benzer bir hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor.