Resmi: Ilyos Zeytullayev — Kattaqo‘rg‘on'un yeni teknik direktörü!

·7·Spor
Resmi: Ilyos Zeytullayev — Kattaqo‘rg‘on'un yeni teknik direktörü!

Özbekistan futbolunda beklenmedik ve ses getiren bir teknik direktör ataması gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Taşkent'in Bunyodkor kulübü ile yollarını ayıran deneyimli uzman Ilyos Zeytullayev kariyerine Pro Lig temsilcisi Kattaqo‘rg‘on takımında devam edecek. Kulübün basın servisi, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmi açıklamayla bu gelişmeyi duyurdu. Avrupa futbolu tecrübesine sahip tanınmış bir teknik direktörün alt lig kulübünün başına geçmesi, birçok uzman ve taraftarın dikkatini çekiyor. Peki, 44 yaşındaki uzmana hangi görevler verildi ve takımla hangi hedefleri amaçlıyor? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan Kattaqo‘rg‘on yönetiminin resmi açıklaması ve teknik direktörün yeni stratejik hedeflerinin tüm detaylarını paylaşacağız.

Bunyodkor'dakiparlak dönem ve yeni meydan okuma

Ilyos Zeytullayev'in teknik direktörlük kariyeri, Özbek futbolunda yeni bir soluk olarak değerlendiriliyor:

  • İtalya ekolü tecrübesi: Futbolculuk kariyerinin büyük kısmını İtalya Serie A kulüplerinde geçiren uzman, kendine has taktiksel görüşleriyle öne çıkıyor;

  • Başkent kulübündeki kariyeri: Bunyodkor kulübünü yönettiği dönemde kamuoyunda ve taraftarlar üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı;

  • Pro Lig'deki yeni proje: Semerkant bölgesi temsilcisi Kattaqo‘rg‘on ile yapılan anlaşma, kulübün hedeflerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Kulüp basın servisi, "Futbolculuk kariyerinin büyük kısmını İtalya'da geçiren uzman, kamuoyunda Bunyodkor teknik direktörü olarak olumlu bir izlenim bıraktı. Bir sonraki durağı Semerkant olacak" açıklamasında bulundu.

Ana çözüm ve Süper Lig yolunda büyük hedef

Birçok futbolseverin merak ettiği en önemli konu, tanınmış bir teknik direktörün alt lige geçmesi ve kulübün ana planının ne olduğudur. En önemli çözüm ve sonuç şudur ki, Kattaqo‘rg‘on yönetimi 44 yaşındaki Ilyos Zeytullayev ile resmi olarak tam anlaşmaya vardı ve artık o, Semerkant bölgesinin bu ikinci takımını tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edecek. Kulüp yönetimi, deneyimli teknik direktöre tam güven duyduğunu belirterek başarılar diledi.

Sizce Ilyos Zeytullayev, modern görüşleri ve Avrupa tecrübesiyle Kattaqo‘rg‘on takımını elitler arasına, yani Süper Lig'e taşıyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini sevdiklerinizle ve Pro Lig taraftarlarıyla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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