UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026/2027 yeni sezonu başlamadan önce "Manchester City", ilk deplasman mücadelesi için Portekiz'in Porto kulübünün sahasına gitti. Enzo Maresca yönetimindeki takım, ligde üst üste üç önemli galibiyet alarak Avrupa kupalarına yüksek moralle geldi. Özellikle Özbek savunmacı Abdukodir Husanov'un uluslararası arenadaki performansı milyonlarca vatandaşımızın ilgi odağında. Peki, Maresca'nın belirlediği 22 kişilik geniş kadroda kimler yer aldı ve takımın hangi yıldızları sakatlık nedeniyle kadro dışı kaldı? Yazının sonunda ise asıl merak konusu olan, kadro dışı kalan yıldızların durumu ve sakatlıklarla ilgili tüm detayları açıklayacağız.

Teknik direktörün tarihi anıları ve grup aşaması takvimi

"Manchester City"'nin kıta çapındaki yeni yürüyüşü ciddi sınavlarla başlıyor:

Maresca'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü: Teknik direktör Enzo Maresca, 2022/2023 sezonunda Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak bu prestijli kupayı kazanmıştı, şimdi ise takımı teknik direktör sıfatıyla sahaya çıkaracak;

Deplasman maçları haritası: Portekiz'deki karşılaşmanın ardından İngiliz devi deplasmanda RB Leipzig, Barcelona ve Lens takımlarına konuk olacak;

Etihad'daki zorlu mücadeleler: Kendi sahasında ise turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain'in yanı sıra AEK Atina, Napoli ve Sporting kulüplerini ağırlayacak.

"Takım, Premier Lig'deki ilk üç maçında güven verici galibiyetler alarak Şampiyonlar Ligi'ne moralli gitti", denildi kulüp raporunda.

Portekiz'e giden 22 futbolcu ve Husanov'un şansı

Teknik direktör tarafından deplasman maçı için seçilen futbolcuların listesi şu şekilde oluştu:

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma, Gerónimo Rulli, Marcus Bettinelli;

Savunma hattı: Rico Lewis, Matheus Nunes, Abdukodir Husanov , Vitor Reis, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Rayan Aït-Nouri;

Orta saha: Ayyoub Bouaddi, Mateo Kovačić, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Phil Foden, Rayan Cherki;

Forvetler: Rayan McAdoo, Antoine Semenyo, Allan Elias, Iliman Ndiaye, Erling Haaland.

Temel karar ve kadro dışı kalan futbolcuların durumu

Pek çok taraftarı ilgilendiren en önemli konu, neden bazı as oyuncuların Portekiz'e gitmediğidir. En önemli karar ve sonuç şudur ki, kulüp altyapısından yetişen Kaden Braithwaite ve Floyd Samba, A takımla değil, paralel olarak düzenlenen UEFA Gençlik Ligi'ndeki maç için 19 yaş altı kadrosuna dahil edildi. Ayrıca takımın iki önemli yıldızı sağlık sorunları nedeniyle kadrodan çıkarıldı: Nico O'Reilly antrenman sırasında belinden sakatlanarak kadro dışı kalırken, Jérémy Doku baldırındaki sakatlığının tedavisine devam ediyor.

Sizce vatandaşımız Abdukodir Husanov, Porto'ya karşı maça ilk 11'de başlayıp takımının galibiyetine katkı sağlayabilecek mi? Manchester City'nin yenilenen kadrosu bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmaya muktedir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini sevdiklerinize iletin!