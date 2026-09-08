Lexar, eski bilgisayarlar için yeni NF100 SSD depolama birimini tanıttı

·10·Teknoloji
Lexar, eski bilgisayarlar için yeni NF100 SSD depolama birimini tanıttı

Eski bilgisayarların ve dizüstü bilgisayarların performansını artırmak ve kullanım ömürlerini uzatmak için tasarlanmış yeni bir cihaz duyuruldu. Ixbt.com'un haberine göre Lexar, kullanıcıların bütçelerini korurken hız kazanmalarını sağlayan uygun fiyatlı NF100 SSD serisini piyasaya sürdü. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Yeni nesil flash bellekler, modern SATA III arayüzü temelinde çalışıyor. Cihazlar, 7 milimetrelik kalınlığa sahip geleneksel 2,5 inçlik bir kasada üretiliyor. Bu boyutlar, söz konusu SSD'lerin en ince ve eski dizüstü bilgisayarlara bile sorunsuz bir şekilde takılmasına olanak tanıyor.

Teknik özellikler ve hız değerleri

Üretici tarafından sağlanan bilgilere göre, alıcılar ihtiyaçlarına göre farklı kapasite seçeneklerini tercih edebiliyor. Seri kapsamında 120 GB, 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasiteli modeller sunuluyor.

Tüm modeller için sıralı okuma hızının saniyede 500 MB'a kadar ulaştığı açıklandı. Bu durum, sistemin açılış süresini önemli ölçüde kısaltarak günlük görevlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlıyor.

Dayanıklılık ve garanti koşulları

Cihazın kullanım ömrü ve yazma kapasitesi (TBW), depolama alanına göre değişiklik gösteriyor. Garanti edilen yazma ömrü sırasıyla 42 TB, 84 TB, 168 TB ve 336 TB olarak belirlendi. Bu, kullanıcıların uzun yıllar boyunca veri güvenliği konusunda endişelenmemelerini sağlıyor.

SSD'ler hareketli parça içermediği için titreşimlere ve kazara darbelere karşı yüksek direnç gösteriyor. Bu nedenle, sadece evdeki masaüstü bilgisayarlar için değil, aynı zamanda taşınabilir cihazlar ve seyahatlerde kullanılan dizüstü bilgisayarlar için de ideal bir çözüm haline geliyor.

Şu anda Çin pazarında 250 GB'lık NF100 versiyonu 355 yuan, 500 GB'lık model ise yaklaşık 625 yuan fiyatla satılıyor. 120 GB ve 1 TB'lık modellerin fiyatlarının ise daha sonra açıklanması bekleniyor.

LexarSSDTeknolojiBilgisayarDepolama
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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