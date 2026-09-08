Huawei Mate 80 akıllı telefon satışları 9 milyonu aştı

Küresel mobil pazarında lider konumda bulunan Huawei'nin en yeni amiral gemisi serisi, kendine has tarihi bir sonuca imza attı. ixbt.com kaynağının bildirdiğine göre, Huawei Mate 80 serisi cihazların satışları 9 milyon barajını başarıyla aştı ve şirketin tarihindeki en hızlı satılan amiral gemisi serisi oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla söz konusu akıllı telefonların satışları yaklaşık 8,98 milyon adede ulaştı. Son haftalarda haftalık satış hacminin 160–180 bin adet civarında istikrarlı bir şekilde arttığını göz önüne alırsak, seri şimdiden 9 milyonluk rakamı geçti ve bir sonraki büyük hedef olan 10 milyon barajına yaklaşıyor.

Rekor sonuçlar ve istikrarlı talep

Huawei Mate 80 serisinin başarısı, piyasaya sürüldükten sonra amiral gemisi modellerde genellikle görülen keskin talep düşüşünün bu kez yaşanmamasından kaynaklanıyor. Aksine, akıllı telefonlara olan ilgi aylar boyunca istikrarlı ve yüksek bir seviyede kaldı.

Hatırlatmak gerekirse, bu serideki cihazlar Kasım 2025'te satışa sunulmuştu. İlk 1 milyon adet akıllı telefon sadece 18 gün içinde alıcı bulurken, sonraki aylarda bu rakam hızla arttı: Mayıs ayında 6 milyondan, Temmuz ayı sonunda ise 8 milyondan fazla cihaz satılmıştı.

Yeni serinin teknik avantajları

Günümüzde kullanıcılara sunulan seri birkaç modifikasyonu içermektedir. Bunlar arasında Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Master versiyonları yer alıyor.

Bu akıllı telefonlar, Huawei'nin yeni nesil Kirin 9030 işlemci ailesini temel alan ilk temsilcileri oldu. Yüksek performanslı gelişmiş çipler ve mükemmel kamera özellikleri kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı ve talebin azalmamasına neden olan temel faktör oldu.

Uzmanların analizlerine göre, mevcut satış hızı değişmeden devam ederse, Huawei Mate 80 serisi önümüzdeki haftalarda on milyonuncu sahibine ulaşacak ve marka için yeni bir rekor kıracak.