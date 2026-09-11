Yapay zeka lideri Andrew Tallak Meta'dan ayrıldı

Yapay zeka alanında tanınmış araştırmacı Andrew Tallak, Meta'dan ayrılarak Anthropic ekibine katılıyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre, uzmanın bu beklenmedik kararının arkasındaki neden henüz açıklanmadı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Andrew Tallak, 2025 yılında Meta'ya geçtiğinde dünya teknoloji pazarında büyük ilgi görmüştü. Açıklanan bilgilere göre, kendisini şirkete bizzat Mark Zuckerberg davet etmiş ve uzman için hazırlanan altı yıllık sözleşme paketi tam 1,5 milyar dolar değerindeydi. Bu, teknoloji endüstrisinde bir çalışan için mutlak bir rekor olarak kabul ediliyor.

Büyük sözleşme ve Meta'daki faaliyetler

Meta'da çalıştığı süre boyunca Tallak, yapay zeka alanındaki en önemli araştırma ve geliştirmelerle ilgilendi. Onun liderliğinde veya doğrudan katılımıyla bir dizi gelecek vadeden proje hayata geçirildi ve bunlar şirketin genel stratejisini önemli ölçüde etkiledi.

Bazı kaynaklar, bilim insanının aslında şirketten ayrılmayı çok daha önce planladığını belirtiyor. Ancak o, kararını açık kaynaklı yeni yapay zeka modelleri ailesi ve Muse adlı yardımcı yazılım piyasaya sürülene kadar bilinçli olarak erteledi.

Anthropic'teki yeni dönem

Andrew Tallak'ın bir sonraki durağının, üretken yapay zeka alanındaki ileri düzey çalışmalarıyla tanınan Anthropic olması bekleniyor. Bu girişim, son yıllarda yapay zeka güvenliği ve yetenekleri konusunda lider konumda bulunuyor ve sektör uzmanlarını aktif bir şekilde bünyesine katıyor.

Şu ana kadar ne Andrew Tallak'ın kendisi ne de Meta ve Anthropic şirketleri bu personel değişikliği hakkında resmi bir açıklama yaptı. Uzmanlara göre, bu geçişin yapay zeka pazarındaki rekabeti daha da kızıştıracağı ve gelecekteki teknolojik yarış üzerinde etkili olacağı kesin.