SpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurdu

·5·Teknoloji
SpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurdu

Küresel ticari uzay sektörü, Falcon 9 roketinin kademeli olarak hizmet dışı bırakılmasına hazırlanmaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, SpaceX resmi bir açıklama yapmamış olsa da, sektör temsilcileri bu efsanevi taşıyıcı için yeni ticari görev siparişi vermenin artık neredeyse imkansız hale geldiğini belirtiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yıllar içinde Falcon 9, dünya uzay endüstrisinin ana yük beygiri haline geldi. Yaklaşık 700 uçuş gerçekleştiren roket; devlet ve ticari uyduları, bilimsel cihazları, Ay görevlerini ve küçük uydu takımlarını başarıyla yörüngeye taşıdı. Şirketin kendi Starlink ağı da bu roket sayesinde kuruldu ve SpaceX artık önceliklerini kademeli olarak Starship'e kaydırıyor.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell daha önce, şirketin başarılı ürünlerini kasıtlı olarak yeni teknolojilerle değiştireceğini, aksi takdirde bunu rakiplerinin yapacağını belirtmişti. Geçiş döneminin ilk işaretleri, şirketin 2028 sonu - 2029 başından sonraki ortak uçuş programı için başvuruları kabul etmeyi durdurduğu yılın başında görülmeye başlanmıştı.

Ticari pazarın ve küçük operatörlerin karşılaştığı zorluklar

Son bilgilere göre, artık bireysel ticari görev satın almak da zorlaştı ve bu durum gelecekteki uçuşların planlanmasını ciddi şekilde karmaşıklaştırıyor. Küçük uydu şirketlerinin en ağır sonuçları yaşaması bekleniyor, çünkü birden fazla müşterinin tek bir roketi paylaşmasına olanak tanıyan rideshare programı, onlar için uzaya erişimin ana yoluydu.

İtalyan Avio şirketinin CEO'su Giulio Ranzo, eski müşterilerin alternatif arayışıyla kendilerine başvurduğunu belirtti. Ranzo'ya göre, Falcon 9'a erişimin azalması nedeniyle pazar "parti bitti" durumuyla karşı karşıya. Özellikle 2029-2031 döneminin en kritik süreç olması bekleniyor.

Alternatif roketler ve pazarın geleceği

Sektör uzmanları, oluşan boşluğu yeni taşıyıcıların doldurmasını umuyor. Rocket Lab şirketi Neutron roketini hazırlarken, Relativity Space Terran R üzerinde çalışıyor; Avrupa'da ise Isar Aerospace ve PLD Space kendi roketlerini geliştiriyor. Ancak asıl sorun ilk uçuşta değil, düzenli uçuş takvimine hızla ulaşabilmekte yatıyor.

Son yılların deneyimi, bu aşamanın beklenenden daha uzun sürdüğünü gösteriyor. Blue Origin'in New Glenn ve ULA'nın Vulcan roketleri ilk uçuşlarını gerçekleştirmiş olsa da henüz yüksek frekansta uçmuyorlar; Avrupa'nın Ariane 6 roketi ise planlanan ticari tempoya henüz ulaşamadı.

Bu nedenle, 2029-2031 yılları arasında Falcon 9'un ticari pazardan neredeyse silinmesi, Starship'in iç görevlere odaklanması ve yeni roketlerin yeterli uçuş frekansına ulaşamaması muhtemel. Bazı şirketler şimdiden kapasite ayırmaya başladı: D-Orbit alternatif operatörlerle anlaşmalar yaparken, Portal Space Systems kendi Supernova görevi için Falcon 9 satın alıp boş yük kapasitesinin bir kısmını diğer müşterilere yeniden satıyor.

SpaceXFalcon 9StarshipUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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