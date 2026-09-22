Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ile ilişkisine açıklık getirdi

·3·Spor
Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ile ilişkisine açıklık getirdi

Real Madrid forveti Kylian Mbappe, Fransa milli takımından arkadaşı Ousmane Dembele ile aralarında soğuk rüzgarlar estiğine dair çıkan söylentileri kesin bir dille yalanladı. L'Equipe'e verdiği röportajda futbolcu, prestijli ödüller için yaşanacak rekabetin dostluklarına zarar veremeyeceğini vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Son dönemde basında iki yıldız futbolcu arasında gerginlik olduğuna dair haberler artmıştı. Buna, Mbappe'nin kariyer yollarındaki farklılıklar hakkında söyledikleri neden olmuştu. Ancak Real Madrid forveti, bu sözlerin yanlış yorumlandığını ve Dembele ile yakın arkadaş olduklarını belirtti.

Dostluk ve kişisel rekabet

Fransa milli takımını Dünya Kupası yarı finaline taşıyan bu iki futbolcu, artık 2026 Ballon d'Or için ana adaylar arasında gösteriliyor. Ekim ayında Londra'da düzenlenecek ödül töreni öncesinde ikilinin performansları kamuoyunun odağında kalmaya devam ediyor.

Mbappe'ye göre aralarında herhangi bir gerginlik bulunmuyor. "Onunla bu konuyu konuştum, hiçbir sorun yok. O benim arkadaşım, bu konuda çok rahatım", ifadelerini kullandı forvet, RFI haberine göre.

Kariyer yollarındaki farklılıklar

Futbolcuların gelecekteki ödüller için mücadelesi, kendi gelişim süreçleriyle de dikkat çekiyor. Mbappe genç yaşta zirveye ulaştığını belirtirken, Dembele sakatlıklarla dolu zorlu dönemlerden geçerek Paris'te en yüksek form seviyesine ulaştığını kaydetti.

Fransız forvet, takım arkadaşının bu meşakkatli yoluna saygı duyduğunu ve şu anki başarısının zorlukları aşmasının bir sonucu olduğunu ifade etti. Bazıları bu kıyaslamayı olumsuz anlamda yorumlasa da, Mbappe bunun sadece bir gerçek olduğunu belirtti.

Bu sezonki rekabet sadece Dembele ile sınırlı değil. Ballon d'Or yarışında Barcelona yıldızı Lamine Yamal ve Harry Kane gibi futbolcular da ana adaylar arasında yer alıyor. Buna rağmen Mbappe, geçen yılki kişisel istatistiklerinin ve büyük turnuvalardaki golcülüğünün kendisine avantaj sağlayacağına inanıyor.

Kylian MbappeOusmane DembeleReal MadridBallon d'OrFransa
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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