Nodirbek Yakubboyev Hintli rakibini mağlup ederek Özbekistan'a tarihi bir zafer kazandırdı

·3·Spor
Nodirbek Yakubboyev Hintli rakibini mağlup ederek Özbekistan'a tarihi bir zafer kazandırdı

Dünya Satranç Olimpiyatları'nda Özbekistan milli takımının başarılarında mutlak bir sürükleyici güç olan gerçek kahramanın ismi bir kez daha yankılandı. Turnuvanın en çetin ve prensipli karşılaşması olan Hindistan maçında Nodirbek Yakubboyev'in sergilediği fantastik performans, tüm dünya satranç camiasını hayrete düşürdü. Üç masada (Abdusattorov, Sindarov ve Vohidov'un katılımıyla) mücadelelerin beraberlikle sonuçlandığı kritik anlarda, takımımıza belirleyici galibiyeti getiren isim tam olarak Yakubboyev oldu. Bu, vatandaşımızın Olimpiyat boyunca takımı kaçınılmaz bir beraberlikten kurtarıp galibiyete taşıdığı ikinci süper sonucudur; daha önce Türkiye'ye karşı oynanan maçta da tüm partiler eşit bittiğinde, sonuna kadar mücadele ederek 3 puanı hanesine yazdıran yine Nodirbek olmuştu.

Hintli güçlü büyükusta Nihal Sarin'e karşı beyaz taşlarla oynayan Yakubboyev, partinin belirli bir kısmında zaman ve konum açısından ciddi baskı altında kalmasına rağmen eşsiz bir soğukkanlılık sergiledi: rakibinin 'at f5' hatalı hamlesinden faydalanarak Sarin'i vezirsiz bıraktı ve partiyi teknik açıdan kusursuz bir zafere dönüştürdü. Şimdi bu parlak zaferin ardından Özbekistan'ı, satranç dünyasının devi Çin'e karşı oynanacak bir başka korkutucu süper maç bekliyor.

Peki, Yakubboyev Sarin'i nasıl bir tuzağa düşürdü, takım maçlarındaki bu fenomenal metanetinin sırrı nedir ve Özbekistan, Çin duvarını da aynı şiddetle yıkıp geçebilecek mi?

«Baskı, feda edilen vezir ve ikinci kahramanlık»: Yakubboyev zaferinin 5 belirleyici noktası

Olimpiyatların en çok konuşulan maçından önemli gerçekler ve satranç detayları:

  • İkinci belirleyici kurtarış: Türkiye maçında 3 beraberliğin ardından tek başına galibiyeti getiren Yakubboyev, Hindistan'a karşı da aynı taktiksel kahramanlığı yüzde 100 tekrarladı;

  • Ağır baskıdan çıkış: Parti boyunca Nihal Sarin zaman sıkışıklığı ve güçlü bir konumsal saldırı geliştirmiş olsa da, Nodirbek'in soğukkanlı savunması kırılmadı;

  • Partinin yıkıcı dönüm noktası («At f5»): Sarin tarafından atın f5 karesine yerleştirilmesi büyük bir hata oldu ve Hintli büyükusta şahının ana silahı olan vezirini kaybetti;

  • Teknik açıdan mükemmel bitiriş: Rakip vezirsiz kalınca, Nodirbek küçük üstünlüğü hiçbir şans bırakmadan adım adım zafere taşıdı;

  • Sırada — Çin engeli: Hindistan'ı dize getiren Özbekistan erkek milli takımı, bir sonraki turda Çin ile turnuva liderliği için çetin bir mücadeleye girecek.

Yakubboyev fenomeni: Türkiye ve Hindistan'a karşı belirleyici partilerin karşılaştırması

Nodirbek'in Olimpiyatlardaki iki dönüm noktası yaratan takım oyununun analizi:

Göstergeler ve parametreler

Türkiye'ye karşı maç

Hindistan'a karşı maç

Takım arkadaşlarının sonucu

Diğer 3 masada tam beraberlik (1,5 : 1,5)

Diğer 3 masada tam beraberlik (1,5 : 1,5)

Rakibin statüsü ve ismi

Deneyimli Türk büyükustası

Nihal Sarin (Hindistan'ın yıldızı)

Oynanan taşlar

Siyah veya beyaz taşlarla karmaşık oyun sonu

Beyaz taşlarla, ağır zaman baskısı altında

Belirleyici durum

Sonuna kadar mücadele ve oyun sonunda kazanmak

Rakibin «at f5» hatası ve Sarin'in vezirsiz kalması

Parti sonucu ve puan

1 : 0 (Yakubboyev galibiyeti)

1 : 0 (Yakubboyev galibiyeti)

Özbekistan'ın genel galibiyeti

2,5 : 1,5

2,5 : 1,5

Satranç ekspertizi: Yakubboyev neden takımın en önemli figürü haline geldi?

Uluslararası analistlerin ve FIDE büyükustalarının sonuçları:

  • «Klasik demir irade» sahibi: Nodirbek Abdusattorov veya Javohir Sindarov açık ve hızlı kombinasyonel saldırılarla öne çıkarken, Yakubboyev her türlü ağır ve kapalı durumu sonuna kadar zorlayıp rakibin sinirlerini bozma konusunda dünyanın en istikrarlı satranç oyuncularından biridir;

  • Sarin'in ruhsal çöküşü: Nihal Sarin dünyanın en hızlı ve doğru hesaplama yapan büyükustalarından biri sayılır; zaman baskısı altında «at f5» gibi büyük bir hata yapması, Yakubboyev'in eşsiz psikolojik baskısının bir sonucudur;

  • 3. masanın paha biçilmez rolü: Takım turnuvalarında 1. ve 2. masa yıldızları genellikle birbirini nötralize eder ve çoğu zaman beraberlikle yetinir; böyle anlarda 3. ve 4. masaların alacağı 1 puan şampiyonluğu belirler — Nodirbek bu görevi yüzde yüz yerine getiriyor;

  • Çin'e karşı stratejik hazırlık: Çin takımı pragmatik ve sert bir savunma tarzına sahip. Böyle bir rakibe karşı Yakubboyev'in oyun sonundaki metaneti ve sonuna kadar oynama yeteneği yine ana silahımız olabilir.

Nodirbek Yakubboyev'in bu tarihi ustalığı, Özbekistan satranç milli takımını bir sonraki Dünya Olimpiyatları altın madalyasına doğru cesurca taşıyor.

Sizce, iki kez kahramanlık sergileyen Nodirbek Yakubboyev Olimpiyatların en iyi satranç oyuncusu unvanını hak ediyor mu? Sırada bekleyen Çin'e karşı oynanacak prensipli süper maç sizce kaç kaç biter? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın satrançtaki bu eşsiz zafer analizini tüm spor ve entelektüel meraklılarına ulaştırın!

Nodirbek YakubboyevDünya Satranç OlimpiyatlarıNihal SarinÇin Satranç TakımıÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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