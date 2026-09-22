Özbekistan Hindistan'ı dize getirdi, İspanya hezimete uğradı: 6. turun tüm sonuçları

Semerkant'ın ev sahipliğinde düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda güç dengelerini belirleyen kritik 6. tur karşılaşmaları sona erdi. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği erkekler kategorisindeki merkezî mücadelede, Özbekistan ana millî takımı, turnuvanın baş favorisi olarak gösterilen Hindistan takımını 2,5 : 1,5 mağlup ederek önemli bir zafere imza attı. Abdusattorov, Sindarov ve Vohidov'un beraberlikleri fonunda, Nodirbek Yakubboyev'in Nihal Sarin karşısında aldığı galibiyet takım başarısını perçinledi.

Günün ikinci büyük sansasyonunu «Özbekistan-2» genç takımı kaydetti: yurttaşlarımız güçlü İspanya takımını 2,5 : 1,5 mağlup ederek beklenmedik bir sonuç ortaya koydu. Kadınlar mücadelesinde ise ana takımımız Gürcistan'ın deneyimli büyükustalarının direncini kıramasa da (0,5 : 3,5), ikinci ve üçüncü takımlarımız sırasıyla Kuzey Makedonya (3,5 : 0,5) ve İsveç (2,5 : 1,5) takımlarına karşı net galibiyetler aldı. Peki, 6. turdan sonra madalya yarışındaki güç dengesi nasıl şekillendi, gençlerimizin hızı ana kadrolara yetişecek mi ve Olimpiyat şampiyonluk kupası Semerkant'ta mı kalacak?

«Hindistan devinin mağlubiyeti ve gençlerin hızı»: 6. turun 5 önemli noktası

Semerkant'taki tarihi turda kaydedilen en önemli olaylar ve sonuçlar:

Hindistan ana kadrosu mağlup edildi: Dünya sıralamasının yıldızları (Gukesh, Pragnanandha, Erigaisi) ile kurulu Hindistan, 1,5 : 2,5 skorla Özbekistan'a boyun eğdi;

Nodirbek Yakubboyev — maçın kahramanı: 3. masada Nihal Sarin'i mağlup eden (1:0) Yakubboyev Özbekistan'a şampiyonluk ruhunu kazandırdı;

«Özbekistan-2»den İspanya karşısında sansasyon: Abdimalik Abdisalimov'un Maksim Chigayev'i yenmesi (1:0) ve diğer üç masadaki beraberlikler sayesinde İspanya 2,5 : 1,5 skorla mağlup edildi;

Kadınlar takımındaki çekişmeli mücadele: Ana takımımız Gürcistan'a 0,5 : 3,5 kaybetti (tek yarım puan Afruza Hamdamova'nın hanesine yazıldı), ancak Özbekistan-2 ve Özbekistan-3 takımları galip geldi;

Kızlarımız İsveç ve Kuzey Makedonya'yı yendi: Nilufar Yakubbayeva, Marjona Malikova, Barchinoy Shokirjonova ve Anna Kramling'i yenen Ozoda Shahzodova'nın oyunları turun süsü oldu.

46. Dünya Satranç Olimpiyatı (Semerkant): 6. tur tam raporu

Özbekistan'ın erkek ve kadın millî takımlarının kaydettiği tüm maç istatistikleri:

Takımlar eşleşmesi Skor Masalardaki kritik sonuçlar Maçın statüsü Özbekistan — Hindistan (Erkekler) 2,5 : 1,5 N.Yakubboyev 1:0 N.Sarin; N.Abdusattorov 0,5:0,5; J.Sindarov 0,5:0,5; Sh.Vohidov 0,5:0,5 Tarihi zafer İspanya — Özbekistan-2 (Erkekler) 1,5 : 2,5 A.Abdisalimov 1:0 M.Chigayev; J.Vahidov, M.Suyarov, H.Begmuratov — beraberlik Büyük sansasyon Avustralya — Özbekistan-3 (Erkekler) 2,5 : 1,5 A.Omonov 1:0 D.Smerdon; S.Saydaliyev 0,5:0,5 Az farkla mağlubiyet Gürcistan — Özbekistan (Kadınlar) 3,5 : 0,5 A.Hamdamova 0,5:0,5 N.Zagnidze Mağlubiyet K.Makedonya — Özbekistan-2 (Kadınlar) 0,5 : 3,5 N.Yakubbayeva (1:0), M.Malikova (1:0), M.Xalilova (1:0), A.Salimova (0,5:0,5) Farklı galibiyet İsveç — Özbekistan-3 (Kadınlar) 1,5 : 2,5 B.Shokirjonova (1:0), O.Shahzodova 1:0 A.Kramling; M.Bobomurodova (0,5:0,5) İradeli galibiyet

Satranç ekspertizi: 6. tur turnuvanın kaderinde neden dönüm noktası oldu?

Uluslararası büyükustaların ve uzmanların temel sonuçları:

Hindistan engelinin aşılması: Hindistan takımı bu Olimpiyat'ın en yüksek reytingli ve altın madalya için baş favorisiydi; onları doğrudan karşılaşmada yenmek, Özbekistan'ı turnuva tablosunun zirvesine sağlam bir şekilde yerleştirdi;

Özbekistan satranç rezervinin eşsizliği: İspanya gibi köklü bir takıma karşı ikinci kadromuzun galibiyet alması, ülkede sadece 4-5 değil, iki tam rekabetçi Olimpiyat takımı oluştuğunu gösterdi;

Kadınlar satrancında deneyim dersi: Gürcistan takımı, kadın satrancında dünyanın en ödüllü ve güçlü okullarından biri sayılır; bu mağlubiyet genç kızlarımız için büyük bir deneyim oldu ve ikinci ile üçüncü takımlarımızın net galibiyetleri genel moralimizi yükseltti;

Ozoda Shahzodova'nın ustalığı: İsveç'in ünlü satranç ailesinin temsilcisi Anna Kramling'e karşı kazanılan zafer, taraftarlar ve medya dünyasında en çok konuşulan partilerden biri oldu.

Semerkant'taki 6. tur maçları, Özbekistan takımlarının Dünya Satranç Olimpiyatı'nda altın madalyalar için en temel aday olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Sizce Hindistan ve İspanya gibi devleri mağlup eden Özbekistan erkek millî takımları, Semerkant Olimpiyatı'nda aynı anda podyuma çıkabilir mi? 3. masada galibiyeti getiren Nodirbek Yakubboyev ve İspanya'yı yenen Abdimalik Abdisalimov'un ustalığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel analiz ve görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve Özbek satrancının bu tarihi zaferlerini tüm entelektüel spor tutkunlarıyla paylaşın!