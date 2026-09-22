Thunderobot AI Master M7000 dizüstü bilgisayarı benzersiz bir depolama çözümüyle tanıtıldı

Thunderobot, yeni AI Master M7000 mobil iş istasyonunu tanıttı. Ixbt.com'a göre cihaz, yalnızca güçlü teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda yapay zeka görevleri için tasarlanmış sıra dışı çift parçalı SSD yapılandırmasıyla da dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu dizüstü bilgisayarın temeli olarak Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi seçildi. Bu işlemci için belirlenen güç limiti 160 W olup, bu değer benzer APU modellerinin ortalamasından önemli ölçüde yüksektir. Cihazın performansı, talepkar kullanıcılar ve profesyonel görevler için tasarlandığını gösteriyor.

Benzersiz bellek mimarisi ve yetenekleri

Cihazın temel özgünlüğü disk alt sisteminde gizlidir. 768 GB kapasiteli standart veri depolama alanının yanı sıra, cihaza 85 GB kapasiteli özel bir aiDAPTIV önbellek belleği eklenmiştir. Yazılım, bu önbelleği RAM ve ana SSD arasında bir ara katman olarak kullanacak şekilde yapılandırılmıştır.

Özel yazılım, bu ikinci blokta yapay zeka modellerinin yerel önbelleğini ve diğer önemli verileri saklayabilir. 64 GB RAM ile donatılan dizüstü bilgisayar, bu sıra dışı SSD yapılandırması sayesinde kullanıcıların GPT-OSS-120B ve diğer MoE sınıfı 120B seviyesindeki modelleri doğrudan yerel olarak çalıştırmalarına olanak tanır.

Ekran ve temel teknik özellikler

Taşınabilir iş istasyonu, 1600p çözünürlüğü ve 165 Hz yüksek yenileme hızını destekleyen 16 inçlik bir ekranla donatılmıştır. Bu, grafik ve multimedya verileriyle çalışırken yüksek netlik ve akıcılık sağlar.

Cihazın özerkliğini sağlamak için 99 Wh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiştir. Ayrıca modern kullanıcılar için harici cihazları ve yüksek hızlı veri aktarım ağlarını bağlamaya olanak tanıyan USB4 ve OCuLink portları mevcuttur. Tüm bu özellikler 2,45 kg ağırlığındaki bir kasaya sığdırılmıştır.

Şimdilik Thunderobot, AI Master M7000 dizüstü bilgisayarının fiyatı ve satışa çıkış tarihi hakkında resmi bir bilgi vermedi. Buna rağmen, mobil yapay zeka iş istasyonları pazarında böyle bir hibrit bellek çözümünün ortaya çıkması teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.