NASA Goddard merkezindeki kesintiler uzay teleskobu projelerini etkiliyor

Scientific American'ın haberine göre, NASA'ya bağlı Goddard Uzay Uçuş Merkezi son yıllarda personelinin ve altyapısının önemli bir kısmını kaybetti. Mart 2020 ile Ocak 2025 arasındaki dönemde merkezdeki personel ve yüklenici sayısı yaklaşık 10.000'den 6.000'e, yani yüzde 40 oranında azaldı. Ajans daha sonra bir kısmını geri almış olsa da, bu değişiklikler kurumun gelecekteki büyük uzay teleskoplarını tasarlama ve inşa etme kapasitesini ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ABD Sayıştay (GAO) verilerine göre, 2025 yılı boyunca NASA sivil personelinin yaklaşık yüzde 22'sini kaybetti ve bu kesintiler ajansın 36 büyük projesinden 25'ini etkiledi. Goddard merkezi uzay bilimleri için özel bir öneme sahip olup, ünlü James Webb ve Nancy Grace Roman teleskopları burada tasarlanıp üretilmişti. Ancak Kasım 2025'te Roman ve diğer cihazlar için bileşen üreten laboratuvar kapatıldı ve ilgili mühendislik ekibi 30 kişiden sadece 7 kişiye düştü.

Altyapı değişiklikleri ve güvenlik sorunları

Hükümet faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu dönemde optik dedektör laboratuvarı, cihaz testleri için tasarlanan vakum odası ve mekanik atölyeler de kapatılmıştı. Daha sonra dedektör laboratuvarı yeniden açıldı. NASA yetkilileri, bu değişikliklerin Goddard'ı karmaşık uzay araçları üretme yeteneğinden mahrum bırakmadığını belirtiyor. Ajans, bazı tesislerin kapatılmasını eskime veya değişen iş modelleri ile açıklıyor. Örneğin, motor sistemlerinin üretimi artık özel şirketlere sipariş verilerek daha verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bağımsız denetimler kesintiler sırasında herhangi bir yasa dışı durum tespit etmese de, personel arasında belirsizliğin arttığını kaydetti. Eski çalışanlar derneğine göre, güvenlik ve görevlerden sorumlu birim uzmanlarının yaklaşık yarısını kaybetti. NASA ise test güvenliğinin tehlikeye girmediğini kesin bir dille vurguluyor.

Gelecekteki görevler ve NASEM değerlendirmesi

Şu anda Goddard merkezinde aktif inşaat aşamasında olan büyük bir amiral gemisi uzay gözlemevi bulunmuyor. Buna rağmen merkez, potansiyel olarak yaşanabilir ötegezegenleri aramak için tasarlanan Habitable Worlds Observatory teleskobunun hazırlanmasına katılıyor; ayrıca Titan için Dragonfly görevi ve Venüs'ü inceleyen DAVINCI cihazı üzerinde çalışıyor. Merkez direktörü Jamie Dunn, Ağustos ayında yapılan toplantıda kurumun “endişeli bir dönemin ardından toparlanmaya başladığını” bildirdi.

ABD Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri (NASEM), uzmanların yetkinliğini ve altyapının yeterliliğini değerlendirmek için özel bir komisyon kurdu. NASEM'in nihai raporunun, Goddard merkezinde gelecek nesil karmaşık uzay görevleri için gerekli uzmanların ve ekipmanların ne kadarının korunduğunu net bir şekilde ortaya koyması bekleniyor.