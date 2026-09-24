Vast, Ay programına katılmak için özel bir birim kurdu

·2·Teknoloji
Vast, Ay programına katılmak için özel bir birim kurdu

Ticari yörünge istasyonları tasarlayan Vast şirketi, faaliyet alanını genişleterek Lunar Programs adında yeni bir Ay birimi kurduğunu duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu yapı şirketin uzay istasyonları ve uydular oluşturma konusundaki zengin deneyimini NASA'nın gelecekteki Ay programını gerçekleştirmeye yönlendirmeyi hedefliyor. Bu girişimin, gelecekte Dünya'nın doğal uydusunun keşfinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Vast CEO'su Max Haot, işletmenin ulusal ölçekteki görevleri yerine getirmek için gerekli tüm şartlara sahip olduğunu belirtti. Şirket yöneticisi, «Vast, büyük üretim kapasitesine, zengin pratik deneyime ve ilk Ay karakolunu inşa etmek için gereken teknik uzmanlığa sahiptir» dedi. Ona göre, mühendislik çalışmaları, üretim süreci ve test aşamalarının entegrasyonu, bu tür karmaşık görevlerin yüksek hız ve güvenilirlikle yerine getirilmesini sağlıyor.

Ay üssünü kademeli olarak inşa etme mimarisi

Şirket tarafından geliştirilen Ay mimarisi, her biri belirli hedeflere ulaşmayı amaçlayan üç mantıksal aşamaya ayrılmıştır. İlk aşama, Ay yüzeyine güvenli erişimi sağlamak, temel altyapıyı kurmak ve teknolojik riskleri azaltmak için tasarlanmış teknoloji gösterimlerini içerir. İkinci aşamada ise mürettebat faaliyetleri için gerekli sistemlerle donatılmış ilk Ay üssü unsurlarının inşa çalışmalarına başlanacaktır.

Üçüncü ve son aşama, insanın Ay'daki uzun vadeli ve sürdürülebilir varlığını sağlayacak geniş kapsamlı altyapının tamamen yayılmasını öngörüyor. Uzmanlara göre bu yaklaşım, projenin güvenliğini artırıyor ve her adımın titizlikle düşünülmesini garanti ediyor.

Haven istasyonu teknolojileri ve yeni gelişmeler

İlginç bir nokta, yeni Ay sistemleri için gerekli olan birçok teknolojinin günümüzde Haven yörünge istasyonu modüllerinin oluşturulması sürecinde test ediliyor olmasıdır. Her yeni modül, bir öncekinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak kabul edilmekte ve gelecekte Ay sistemleri de aynı prensip temelinde düzenli olarak güncellenecektir. Bu da maliyetleri düşürmeyi ve teknolojik hazırlığı hızlandırmayı mümkün kılmaktadır.

Şirket tarafından oluşturulan portföye aşağıdaki temel gelişmeler dahil edilmiştir:

  • Güneş enerjisi üretimi ve enerji depolama cihazlarına sahip modern enerji istasyonu
  • Ay tozundan korunan ve astronotların uzay yürüyüşü kıyafetleriyle tam uyumlu otonom hava kilidi
  • Yaşam desteği, termoregülasyon, aviyonik ve iletişim sistemlerini içeren çok modüllü konforlu yaşam kompleksi
Ayrı bir yön olarak, Ay'ın güney kutbunu kesintisiz kapsamayı amaçlayan özel iletişim ve navigasyon uydu grubunun oluşturulması belirlenmiştir. Bu grup, NASA tarafından tasarlanan Lunar Communications Relay and Navigation Systems ağını tamamlayarak, Dünya'daki Deep Space Network antenleri üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltacaktır.

VastAyNASAHavenUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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