Anthropic yapay zekâ metinlerini özel işaretlerle etiketliyor

Yapay zekâ alanının önde gelen şirketlerinden Anthropic, Claude modelleri de dâhil olmak üzere sinir ağları tarafından oluşturulan metinlere özel dijital işaretler ekleyeceğini açıkladı. Ixbt.com’un haberine göre bu adım, Avrupa Birliği’nin yapay zekâ konusundaki katı kurallarına tamamen uyum sağlamak amacıyla atılıyor. Techcrunch.com bu konuda haber veriyor.

Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası kapsamındaki Şeffaflık Kodu, bu yıl 2 Ağustos’ta yürürlüğe girdi. Bu belge, yapay zekâ geliştiricilerinin bilgisayar yardımıyla oluşturulan veya düzenlenen içerikleri, diğer sistemlerin kolayca tanıyabilmesini sağlayacak yöntemlerle işaretlemesini zorunlu kılıyor. Bunun üzerine Anthropic politikasını güncellemek zorunda kaldı.

Yeni teknoloji nasıl çalışıyor?

Şirketin güncellenen destek sayfasında belirtildiği üzere, 2 Ağustos’tan sonra yayımlanan tüm modeller metinleri ve dosyaları otomatik olarak dijital işaretlerle donatacak. Dosyalar için açık standart olan C2PA teknolojisi kullanılırken metinlerde model düzeyinde gizli yöntemler devreye sokulacak.

Uzmanlara göre bu dijital işaretler metnin kendisine gömülüyor. Sonuç olarak kullanıcı bilgiyi kopyalayıp başka bir yere taşısa bile işaret metinle birlikte aktarılıyor ve belirli düzenleme işlemlerine dahi dayanabiliyor. Şimdilik kullanıcıların bu işareti metinden tamamen kaldırmak için metni ne ölçüde değiştirmesi gerektiği bilinmiyor.

Sektör genelindeki değişiklikler

Dijital işaretleme sistemi, Claude platformunun API’sine, Claude uygulamasına ve Claude Code, Claude Cowork ile Claude Tag gibi çeşitli hizmetlere uygulanacak. Anthropic zaman içinde bu desteği eski modellere de genişletmeyi planlıyor.

Son dönemde büyük teknoloji devleri ve platformlar, kullanıcı itirazlarını ve ortaya çıkabilecek hukuki sorunları önlemek için yapay zekâ içeriklerini işaretlemek üzere harekete geçiyor. Örneğin müzik platformu Suno da geçen hafta kendi sisteminde oluşturulan parçaları işaretleyeceğini duyurmuştu.

Ayrıca Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Black Forest Labs ve Synthesia gibi önde gelen kuruluşlar da Avrupa Birliği’nin söz konusu Şeffaflık Kodu’na uyma taahhüdünde bulundu. Uzmanlara göre bu tür girişimler, gelecekte dijital ortamda gerçek içerikle yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriği ayırt etmeyi önemli ölçüde kolaylaştıracak.