Firefly, Ay’ın -170 derece soğuk gecelerine karşı mini ısıtıcı gönderiyor

·4·Teknoloji
Firefly, Ay’ın -170 derece soğuk gecelerine karşı mini ısıtıcı gönderiyor

Firefly Aerospace şirketi, gelecekteki iniş araçlarının aşırı soğuk Ay gecelerini başarıyla atlatmasına yardımcı olacak mini bir radyoizotop ısı kaynağını Ay’a göndermeyi planlıyor. ixbt.com’un haberine göre, Zeno Power tarafından geliştirilen bu deneysel sistemin, 2028’de gerçekleştirilmesi beklenen Blue Ghost araçlarından birinin üzerinde uzaya fırlatılması planlanıyor. Haberi Ixbt.com veriyor .

Survive-the-Night adı verilen sistem, amerikyum-241 tabanlı bir radyoizotop ısıtma elemanına sahip olacak. Yalnızca 5 watt ısı gücünün; deney modülünün elektronik aksamını, iletişim sistemlerini ve güç kaynağını uygun sıcaklıkta tutmak için yeterli olduğu değerlendiriliyor. Bu tür teknolojiler, Ay yüzeyindeki son derece zorlu koşullar nedeniyle kritik önem taşıyor.

Ay’ın ekstrem ortamı ve test görevi

Bilindiği üzere, bir Ay gecesi yaklaşık 14 Dünya gününe eşittir ve bu süre boyunca bazı bölgelerde sıcaklık -170 derece Celsius’a kadar düşebilir. Ek ısı kaynakları olmadan araçtaki hassas elektronik sistemlerin ve bataryaların bu kadar uzun süren soğuma sürecine dayanması mümkün değildir. Bu nedenle deneyin temel görevi oldukça basit şekilde belirlendi: Modül, Ay gecesinin başlamasından beş gün sonra Dünya ile iletişim kurmalı ve çalışmaya devam ettiğini doğrulayan bir sinyal göndermelidir.

Zeno Power yöneticisi Tyler Bernstein’ın belirttiğine göre cihaz, gümüş dolar büyüklüğünde olacak kadar kompakttır. Ancak deneysel sistemin toplam kütlesi ve kesin boyutları henüz açıklanmıyor. Bu test, NASA’nın Commercial Lunar Payload Services (CLPS) programıyla yakından bağlantılı. Ajans, ticari Ay aracı üreticilerini yalnızca gündüz değil, gece de çalışabilen teknolojiler geliştirmeye aktif biçimde teşvik ediyor.

Gelecekteki üsler ve diğer katılımcılar

Bu tür yenilikler, Ay’da uzun vadeli altyapı ve gelecekteki üsler kurma planları kapsamında özellikle önem taşıyor. Bu görev, Zeno Power ekipmanının ilk uzay uçuşu olmasının yanı sıra, bu sınıftaki ticari bir radyoizotop kaynağının kullanılacağı ilk girişimlerden biri olacak. Şirket, teknolojiyi test etmenin yanı sıra nükleer ekipmanın ticari bir roket üzerinde sertifikasyonu, taşınması, entegrasyonu ve fırlatılması süreçlerini de uygulamalı olarak geliştirmek istiyor.

Zeno Power şimdiden benzer cihazların seri üretimine hazırlanıyor. Gelecekte bu tür yüzlerce kompakt ısıtıcıya ihtiyaç duyulması bekleniyor. Bununla birlikte, izotopların bozunmasıyla ortaya çıkan ısıyı Stirling jeneratörleri kullanarak elektrik enerjisine dönüştürecek daha güçlü sistemler de paralel olarak geliştiriliyor. Ayrıca 2028’de Intuitive Machines’in de benzer bir deney gerçekleştirmeyi planladığını belirtmek gerekir. NASA, bu teknolojinin başarılı biçimde gösterilmesi için 15 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

Firefly AerospaceZeno PowerAyUzay TeknolojileriNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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