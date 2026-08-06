SpaceX sıradan akıllı telefonlar için uydu iletişim cihazlarını yörüngeye gönderdi

Uzay araştırmaları ve teknolojileri alanında önemli bir adım atıldı. ixbt.com'a göre SpaceX şirketi, Florida'daki Cape Canaveral'dan Falcon 9 roketini başarıyla fırlatarak AST SpaceMobile sistemi için tasarlanan yeni bir uydu grubunu alçak Dünya yörüngesine ulaştırdı. Bu başarılı uçuşun ardından söz konusu yörünge grubundaki cihazların sayısı 13'e yükseldi. Bu haberi Ixbt.com bildir iyor.

Bu görev, sıradan akıllı telefonların özel terminaller veya ek donanım olmadan doğrudan uydu ağına bağlanmasını sağlayacak küresel ağın geliştirilmesinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Şirketin planına göre yeni hizmetin deneme amaçlı beta testinin bu yılın sonuna kadar başlatılması bekleniyor.

Benzersiz teknoloji ve dev anten özellikleri

Yeni yörüngeye gönderilen BlueBird 11, BlueBird 12 ve BlueBird 13 cihazları, yapısal özellikleriyle öne çıkıyor. Bu cihazların en önemli özelliği, yaklaşık 223 metrekarelik alana sahip dev açılır antenleri. Bu büyük teknolojik çözüm, iletişim kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Uzmanlar, yeni nesil cihazların önceki nesil uydulara kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek veri aktarım hızları sağlayabileceğini belirtiyor. Şirket daha önce sıradan bir akıllı telefonu doğrudan uyduya bağlayarak 98,9 Mbit/s'ye kadar indirme hızı göstermişti.

Roketin dönüşü ve gelecekteki olanaklar

Uçuş sırasında teknik süreçler planlandığı şekilde gerçekleştirildi. Roketin ilk aşaması Dünya'ya başarıyla dönerek Atlantik Okyanusu'ndaki A Shortfall of Gravitas deniz platformuna hassas bir iniş yaptı. Bu hızlandırıcı için mevcut görev bir dönüm noktası niteliğindeydi ve 30. uçuşunu başarıyla tamamladı. Uyduların yörüngeye yerleştirilmesi ise fırlatmadan yaklaşık 53 dakika sonra başladı ve tüm operasyonlar yalnızca 11 dakika içinde tamamlandı.

Gelecekte AST SpaceMobile ağının, geleneksel mobil iletişim kapsamasının bulunmadığı dünyanın her noktasında güvenilir uzay tabanlı mobil iletişim sağlaması bekleniyor. Bu gelişme, mobil teknolojileri ve küresel bağlantı olanaklarını yeni bir aşamaya taşıyacak.