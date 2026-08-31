Nepal'deki heyelan sırasında Huawei uydu bağlantısı bir hayat kurtardı

·1·Teknoloji
Nepal'deki heyelan sırasında Huawei uydu bağlantısı bir hayat kurtardı

Bu yıl 26 Ağustos'ta Nepal ve Tibet sınırındaki Girong limanı yakınlarında meydana gelen şiddetli heyelan, acil bir duruma yol açtı. Doğal afet bölgesinde mahsur kalan vatandaşlardan biri, Huawei Mate X5 akıllı telefonundaki uydu bağlantısı sayesinde ölümden döndü. ixbt.com'un haberine göre, bu teknoloji geleneksel ağların çalışmadığı son derece zorlu koşullarda bile iletişimi sürdürmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Olayın yaşandığı sabah, doğal afet bölgesindeki tüm standart mobil iletişim ve internet bağlantıları kesildi. Ancak mağdurun elindeki akıllı telefonda bulunan uydu üzerinden veri iletim özelliği aktif kalmaya devam etti. Tam olarak bu özellik sayesinde dış dünyayla bağlantı kurmayı, koordinatlarını iletmeyi ve bir kurtarma helikopteri çağırmayı başardı.

Kurtarma operasyonu ve teknolojik önem

Hızlı hareket eden kurtarma ekipleri, verilen koordinatlara ulaşarak mağduru güvenli bölgeye tahliye etti. Daha sonra bu olay, mağdurun bizzat Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Yu Chengdong'a gönderdiği teşekkür mesajında detaylandırıldı. Mağdur, özellikle son derece tehlikeli doğal afet koşullarında modern mobil teknolojilerin önemini tam olarak anladığını vurguladı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Huawei akıllı telefonlara uydu bağlantısı teknolojisini ilk kez 2022 yılında entegre etmeye başladı. O dönemde Mate 50 serisi cihazlar, BeiDou uydu ağını destekleme kapasitesine sahipti. O günden bu yana Çinli teknoloji devi, bu alanı tutarlı bir şekilde geliştirerek yeteneklerini önemli ölçüde genişletmeye devam ediyor.

Uydu bağlantısının yeni imkanları

Başlangıçta kullanıcılar yalnızca kısa metin mesajları ve koordinatlarını gönderme imkanına sahipken, sonraki nesil cihazlarda işlevsellik daha da zenginleştirildi. Şirket kademeli olarak doğrudan iki yönlü iletişim kurma ve uydu üzerinden doğrudan sesli arama yapma özelliklerini kullanıma sundu. Nepal'de yaşanan bu olay, mobil endüstrideki bu tür yeniliklerin sadece bir pazarlama özelliği değil, gerçek hayat kurtaran önemli bir araç olduğunu pratikte kanıtladı.

HuaweiUydu BağlantısıNepalAcil DurumMate X5
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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