Yapay Zeka Pazarında Yeni Lider: Claude, ChatGPT'nin Yerini mi Alıyor?

·25·Teknoloji
Yapay Zeka Pazarında Yeni Lider: Claude, ChatGPT'nin Yerini mi Alıyor?

Yapay zeka teknolojileri dünyasında rekabet yeni bir aşamaya taşınıyor. ChatGPT'nin uzun süre mutlak hakimiyet kurduğu ücretli aboneler segmentinde, Anthropic şirketinin Claude nöral ağı hızlı bir büyüme sergiliyor. Indagari analiz şirketinin son raporuna göre, tüketiciler giderek daha fazla Claude hizmetlerini kullanmayı tercih ediyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Indagari analistleri, ABD'deki yaklaşık 28 milyon tüketicinin anonimleştirilmiş kredi kartı işlemlerini inceledi. Bu veriler Anthropic şirketinin toplam geliri hakkında tam bir fikir vermese de, pazardaki eğilimleri net bir şekilde ortaya koyuyor. 2026 yılının başından Mayıs ayına kadar olan dönemde Claude aboneleri ve geliri yaklaşık yüzde 75 oranında arttı.

Bu büyüme hızı, Claude'un sadece geliştiriciler ve kurumsal müşteriler arasında değil, aynı zamanda sıradan kullanıcılar arasında da popülerleştiğini gösteriyor. Daha önce bu modelin temel olarak profesyonel segment için tasarlandığı düşünülürken, artık geniş kitlelere hitap eden bir ürün olarak ChatGPT ile ciddi bir rekabete girmiş durumda.

Eğitim ve Popülerlikteki Keskin Artış

Bir diğer ilginç gösterge ise DataCamp çevrimiçi eğitim platformu tarafından sunuldu. 20 milyondan fazla kullanıcısı olan bu servisin verilerine göre, Claude ile ilgili eğitim kurslarına olan ilgi yıl başından beri patlama noktasında arttı. Şu anda platformda "Claude" kelimesi, "AI" (yapay zeka) teriminden bile daha fazla aranıyor.

DataCamp temsilcileri, bağımsız öğreniciler arasında Claude kurslarına olan talebin ChatGPT kurslarına göre üç kat daha yüksek olduğunu vurguluyor. Son 30 gün içinde bu modeli öğrenmeye olan ilginin 18 kat arttığı kaydedildi. Bu durum, kullanıcıların yeni teknolojiye olan güveninin arttığını gösteriyor.

Dikkat çekici bir nokta olarak, Anthropic şirketinin ABD yönetimi tarafından kitlesel gözetim ve otonom silahlar geliştirmede modellerinin kullanılmasına izin vermemesinin ardından tüketici akışının daha da güçlendiği görülüyor. Bu durum, şirketin etik ilkelerinin kullanıcılar için önemli olduğu anlamına geliyor.

Rekabetin Geleceği

Claude büyüme hızında şaşırtıcı sonuçlar gösterse de, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT hala pazarın mutlak lideri olmaya devam ediyor. Toplam kullanıcı sayısı ve marka bilinirliği açısından ChatGPT şu an için ulaşılamaz bir noktada önde.

Ancak Anthropic şirketinin başarısı, yapay zeka pazarında tekelleşmeye yer olmadığını kanıtlıyor. Tüketiciler; daha kaliteli metin oluşturma, mantıksal düşünme ve güvenlik konularında Claude modelini daha yüksek değerlendiriyor. Bu da gelecekte yapay zeka hizmetleri arasındaki rekabeti daha da kızıştıracaktır.

Özetle Anthropic, Claude modeli ile yapay zeka yarışında sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda ticari açıdan da güçlü bir oyuncu olduğunu gösterdi. Önümüzdeki aylarda Google ve Microsoft dahil diğer devlerin de bu değişken pazar payını korumak için yeni stratejiler uygulaması bekleniyor.

AnthropicClaudeChatGPTYapay ZekaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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