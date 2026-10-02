ABD'nin büyük telekom operatörleri uydu teknolojilerini birleştiriyor

·4·Teknoloji
ABD'nin büyük telekom operatörleri uydu teknolojilerini birleştiriyor

ABD'nin önde gelen telekomünikasyon devleri AT&T, T-Mobile ve Verizon, ülkedeki mobil kapsama alanını kökten iyileştirmek amacıyla ortak bir girişim kurmak için anlaşmaya vardı. ixbt.com'a göre, bu girişimin temel amacı, geleneksel yerüstü ağlarının çalışmadığı veya kararsız olduğu uzak ve kırsal bölgelerdeki "ölü bölge" sorununu çözmektir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde gelişmiş altyapıya sahip bölgelerde bile kullanıcılar bazen güvenilir bağlantıdan yoksun kaldıkları alanlarla karşılaşmaktadır. Yeni yapı, ilk aşamada tam olarak bu sorunlu noktalara odaklanacaktır. Uydu teknolojileri yardımıyla mevcut kapsama kalitesi değerlendirilerek bir harita oluşturulacak ve mobil iletişimin ciddi şekilde eksik olduğu bölgeler net bir şekilde belirlenecektir.

Altyapı geliştirme ve acil durumlar

Toplanan veriler, gelecekte ağların ihtiyaç duyulan yerlerde genişletilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacaktır. Operatörlerin tahminlerine göre bu, sadece az nüfuslu bölgelerde bağlantıyı iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda çeşitli doğal afetler ve diğer acil durumlar sırasında hizmet sürekliliğini de önemli ölçüde artıracaktır.

Ayrıca şirketler, bazı altyapı kaynaklarını ortaklaşa kullanma imkanlarını da görüşüyorlar. AT&T temsilcilerine göre, bu yaklaşım radyo frekans spektrumunun daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve telekomünikasyon sektörüne ek yatırımların çekilmesine hizmet edecektir.

Projenin mevcut durumu ve belirsizlikler

Ancak proje henüz başlangıç aşamasındadır. Şu anki aşamada operatörler yalnızca prensipte anlaşmaya varmış olup, ortak girişimin nihai şartları henüz tam olarak belirlenmemiştir.

Uzmanlar, şirketlerin tam olarak hangi uydu teknolojilerini kullanacağı, çalışmaların hangi bölgelerden başlayacağı ve gelecekte sıradan kullanıcıların akıllı telefonlarının doğrudan uydulara bağlanma imkanına sahip olup olmayacağının gizli tutulduğunu belirtiyor. Ayrıca, ortak girişimin organizasyonel yapısı ve sunacağı hizmetlerin kapsamı, sonraki aşamalardaki müzakerelere bağlı olacaktır.

ABDMobil İletişimUyduAT&TVerizon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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