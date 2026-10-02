Hindistan'da heykelin yolunu açmak için elektrik kablolarını kestiler (video)

·13·Dünya
Hindistan'da heykelin yolunu açmak için elektrik kablolarını kestiler (video)

Hindistan'da Ganesh festivali kapsamındaki dini yürüyüş sırasında büyük bir heykelin elektrik tellerine takılarak hareketi engellediği anların yer aldığı video sosyal medyada yayıldı.

Videoda heykelin yüksekliği nedeniyle elektrik tellerinin yolunu kestiği görülüyor. Ardından bir kişi heykelin üzerine çıkarak alet yardımıyla takılan telleri kesiyor. Teller kesildikten sonra yürüyüşün devam ettiği belirtiliyor.

Ancak olayın hangi bölgede meydana geldiği ve kabloların kesilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Ganesh festivali Hindistan'da bilgeliğin ve refahın tanrısı Ganesha onuruna düzenlenir. Bayram boyunca heykelleri sokaklarda gezdirilir. Festivalin sonunda ise heykeller geleneksel olarak nehir, göl veya özel su havzalarına bırakılır.

Ganesh FestivaliHindistanElektrik KablolarıSosyal MedyaViral Video
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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