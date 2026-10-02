Avrupa'da Samsung Galaxy S26 amiral gemisi fiyatları keskin arttı

Samsung, Avrupa pazarında en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin fiyatlarını beklenmedik bir şekilde artırdı. Teknoloji pazarında yeni cihazlar piyasaya sürüldükten sonra zamanla ucuzlaması normal karşılanırken, Galaxy S26 serisindeki tüm modellerin fiyatlarının aksine yükseldiği kaydedildi. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, fiyat revizyonu temel Galaxy S26, orta seviye Galaxy S26+ ve en gelişmiş Galaxy S26 Ultra modellerini eşit derecede etkiledi. Buna göre, müşteriler artık bu amiral gemisi cihazları satın almak için eskisinden daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacak.

Modellere göre fiyat dinamikleri

Güncellenen fiyat politikasına göre, temel Galaxy S26 akıllı telefonunun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu artık 1000 Euro yerine 1100 Euro'dan satılıyor. Bu modelin 512 GB depolamalı versiyonu ise 1200 Euro'dan 1300 Euro'ya yükseldi. Galaxy S26+ da her modifikasyonu için 100 Euro zamlanarak, 256 GB versiyonu 1350 Euro, 512 GB versiyonu ise 1550 Euro seviyesine ulaştı.

En büyük değişiklikler serinin en pahalı temsilcisi olan Ultra versiyonunda görüldü. Özellikle 1 TB dahili depolamaya sahip Galaxy S26 Ultra'nın fiyatı bir kerede 230 Euro artarak 1920 Euro'dan 2150 Euro'ya çıktı. Bu, piyasadaki en pahalı seri akıllı telefonlardan biri haline gelen amiral gemisi için ciddi bir sıçrama.

Geçen yılki nesil ile karşılaştırma

Yeni fiyatlar, geçen yıl tanıtılan Galaxy S25 serisinin değeriyle karşılaştırıldığında belirgin bir fark göze çarpıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, satışların başında Galaxy S25 256 GB depolama ile 960 Euro, S25+ modeli 1170 Euro, S25 Ultra ise 1470 Euro civarında fiyatlandırılmıştı. Mevcut nesil ise öncekilere kıyasla çok daha yüksek bir fiyattan sunuluyor.

Uzmanlar ve analistler, bu fiyat artışının Avrupa bölgesindeki ekonomik faktörler ve bileşen maliyetlerindeki değişimlerle ilgili olabileceğini belirtiyor. İlginç olan ise, fiyat artışının sadece ana amiral gemisi serisini kapsaması; Galaxy S26 FE modelinin bu durumdan etkilenmeyerek fiyatının sabit kalması dikkat çekiyor.