Avrupa'da Samsung Galaxy S26 amiral gemisi fiyatları keskin arttı

·5·Teknoloji
Avrupa'da Samsung Galaxy S26 amiral gemisi fiyatları keskin arttı

Samsung, Avrupa pazarında en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin fiyatlarını beklenmedik bir şekilde artırdı. Teknoloji pazarında yeni cihazlar piyasaya sürüldükten sonra zamanla ucuzlaması normal karşılanırken, Galaxy S26 serisindeki tüm modellerin fiyatlarının aksine yükseldiği kaydedildi. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, fiyat revizyonu temel Galaxy S26, orta seviye Galaxy S26+ ve en gelişmiş Galaxy S26 Ultra modellerini eşit derecede etkiledi. Buna göre, müşteriler artık bu amiral gemisi cihazları satın almak için eskisinden daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacak.

Modellere göre fiyat dinamikleri

Güncellenen fiyat politikasına göre, temel Galaxy S26 akıllı telefonunun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu artık 1000 Euro yerine 1100 Euro'dan satılıyor. Bu modelin 512 GB depolamalı versiyonu ise 1200 Euro'dan 1300 Euro'ya yükseldi. Galaxy S26+ da her modifikasyonu için 100 Euro zamlanarak, 256 GB versiyonu 1350 Euro, 512 GB versiyonu ise 1550 Euro seviyesine ulaştı.

En büyük değişiklikler serinin en pahalı temsilcisi olan Ultra versiyonunda görüldü. Özellikle 1 TB dahili depolamaya sahip Galaxy S26 Ultra'nın fiyatı bir kerede 230 Euro artarak 1920 Euro'dan 2150 Euro'ya çıktı. Bu, piyasadaki en pahalı seri akıllı telefonlardan biri haline gelen amiral gemisi için ciddi bir sıçrama.

Geçen yılki nesil ile karşılaştırma

Yeni fiyatlar, geçen yıl tanıtılan Galaxy S25 serisinin değeriyle karşılaştırıldığında belirgin bir fark göze çarpıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, satışların başında Galaxy S25 256 GB depolama ile 960 Euro, S25+ modeli 1170 Euro, S25 Ultra ise 1470 Euro civarında fiyatlandırılmıştı. Mevcut nesil ise öncekilere kıyasla çok daha yüksek bir fiyattan sunuluyor.

Uzmanlar ve analistler, bu fiyat artışının Avrupa bölgesindeki ekonomik faktörler ve bileşen maliyetlerindeki değişimlerle ilgili olabileceğini belirtiyor. İlginç olan ise, fiyat artışının sadece ana amiral gemisi serisini kapsaması; Galaxy S26 FE modelinin bu durumdan etkilenmeyerek fiyatının sabit kalması dikkat çekiyor.

SamsungGalaxy S26 UltraAkıllı TelefonlarAvrupaTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi 18 Pro ve Galaxy S26 Ultra ekran gizliliği karşılaştırıldıXiaomi 18 Pro ve Galaxy S26 Ultra ekran gizliliği karşılaştırıldı24 Eylül 16:22Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleştiSamsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti28 Ağustos 16:54Samsung Galaxy S26 Ultra kullanıcıları One UI 9 Beta 7'den memnun değilSamsung Galaxy S26 Ultra kullanıcıları One UI 9 Beta 7'den memnun değil30 Ağustos 13:30Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi üç kameraya sahip olabilirSamsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi üç kameraya sahip olabilir28 Eylül 09:53Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde kamera değişikliği olmayacağı ortaya çıktıSamsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisinde kamera değişikliği olmayacağı ortaya çıktı14 Eylül 13:22iQOO 16 amiral gemisi yeni nesil Samsung ekran ve devasa batarya ile geliyoriQOO 16 amiral gemisi yeni nesil Samsung ekran ve devasa batarya ile geliyor13 Eylül 17:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu