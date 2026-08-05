ABD ordusu uzayda yapay zekâ kontrolünü test etti

·36·Teknoloji
ABD ordusu uzayda yapay zekâ kontrolünü test etti

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (Air Force Research Laboratory — AFRL), tarihinde ilk kez bir yörünge aracını yapay sinir ağı kullanarak doğrudan uzayda başarıyla kontrol etti. Bu teknoloji, gelecekteki uzay görevleri için önemli bir adım niteliğinde. Yapay zekâ, Dünya ile iletişim kesildiğinde bile uyduların istikrarlı çalışmasını sağlayabilir. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'un aktardığına göre deney sırasında makine öğrenimi algoritması, uzay aracı platformunun tam kontrolünü ele aldı. Sistem; uzay aracının yönelimi, enerji beslemesi, iletişim ve termoregülasyon gibi kritik görevleri yerine getirerek sensörlerden gelen verileri bağımsız biçimde analiz etti ve gerçek zamanlı kararlar aldı.

Bağımsız kararlar ve uyarlanabilirlik

Geleneksel araç üstü yazılımların aksine sinir ağı, önceden belirlenmiş katı kurallara dayanmadı. Kontrol sürecini aracın mevcut durumuna uyarladı ve Dünya'dan sürekli denetim gerektirmedi. Bu, uzay görevleri için son derece kullanışlıdır; çünkü iletişim gecikmeleri, sınırlı hesaplama kaynakları ve radyasyon etkisi, uyduların hızlı kararlar almasını gerektirir.

AFRL verilerine göre bu gelişmiş çözüm, otonom uzay sistemleri oluşturma programının temel bir parçası. Gelecekte uydu sayısının artması ve radyoelektronik müdahale araçlarının çoğalması, Dünya'daki iletişim merkezleriyle bağlantı kaybedilse bile yörünge gruplarının çalışabilirliğini korumayı gerektirecek.

Gelecekteki yörünge gruplarının görünümü

Uzmanlara göre küçük ölçekli karmaşık cihazlar yerine görevleri birlikte yerine getiren, işlevleri yeniden dağıtan ve operatörlerin müdahalesi olmadan tehditlere uyum sağlayan büyük uydu ağlarının kullanılması planlanıyor. Sinir ağıyla kontrol, araçların hizmet ömrünü uzatabilir, yakıt tüketimini azaltabilir ve ayrı sistemler arızalansa bile genel istikrarı koruyabilir.

Günümüzde bu tür teknolojiler yalnızca askeri kurumlar tarafından değil, ticari uydu operatörleri tarafından da yörünge gruplarını otomatikleştirmek amacıyla inceleniyor. Ayrıca Dünya'dan sürekli kontrolün sinyal gecikmeleri nedeniyle mümkün olmadığı uzak uzay görevleri için de büyük önem taşıyor.

Yapay ZekâUzayUyduTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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