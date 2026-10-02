Kyocera Digno BX4 tanıtıldı: Beş yıllık destek sunan kurumsal akıllı telefon

Japon Kyocera şirketi, uzun süreli kullanıma yönelik tasarlanmış ve dayanıklılığıyla öne çıkan yeni kurumsal akıllı telefonu Digno BX4'ü duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz SoftBank mobil operatörü aracılığıyla bu yılın Ekim ayı sonundan itibaren satışa sunulacak. Yeni model; dayanıklılığı, uzun süreli yazılım güncelleme desteği ve iş süreçleri için sunduğu kullanışlı özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve performans

Akıllı telefon, günlük görevleri yerine getirmek için yeterli kalitede görüntü sunan 6,1 inç HD+ IPS LCD ekranla donatılmıştır. Cihazın merkezinde MediaTek Dimensity 6400 işlemci yer almakta olup, bu işlemci 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile desteklenmektedir. Bu donanım yapılandırması, kurumsal uygulamaların ve günlük görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

Fotoğraf çekim yeteneklerine gelince, cihaz 8 MP ön kamera ve 50 MP ana kamera ile donatılmıştır. Dayanıklı gövdenin içinde 4500 mAh kapasiteli bir batarya bulunmakta olup, 33 W hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir. Akıllı telefonun boyutları 74 × 156 × 9,9 mm olup, ağırlığı yaklaşık 185 gramdır.

Kurumsal gereksinimler ve koruma

Bu model, Google Android Enterprise Recommended programının katı gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Bu durum, cihazın güvenlik ve kurumsal yönetim standartlarına uygun olduğunu gösterir. Üretici, bu model için dört büyük Android güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik yaması desteği sunacağını açıkladı.

Cihazın gövdesi su ve toz girişine karşı güvenilir bir şekilde korunmaktadır. Ayrıca, ABD askeri MIL-STD-810H standardına uygunluğu, akıllı telefona çeşitli mekanik darbelere ve düşmelere karşı yüksek direnç kazandırır. Ekranın özel özellikleri arasında eldivenle veya ıslak parmaklarla kullanım imkanı yer almaktadır.

İş kullanıcıları için özel fonksiyonlar da düşünülmüştür. Özellikle cihaz, 60 dakikaya kadar süren görüşmeleri kaydetme ve bunlardan 100 adedini saklama kapasitesine sahiptir. Ayrıca parmak izi okuyucu, yüz tanıma teknolojisi, 3,5 mm kulaklık girişi ve FeliCa destekli NFC modülü mevcuttur.