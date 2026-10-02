Asya Oyunları: Özbek boksörler 7 madalya ile ikinci sırada yer aldı

Japonya'nın Nagoya kentinde düzenlenen Asya Oyunları boks müsabakaları resmen sona erdi ve nihai madalya tablosu açıklandı. Özbekistan Boks Federasyonu'nun bildirdiğine göre, turnuva sonunda Hindistan milli takımı 3 altın ve 3 bronz madalya ile genel klasmanda 1. sırada yer aldı.

Özbek boksörler ise toplam madalya sayısında yarışmada mutlak liderliği ele geçirerek 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz (toplam 7 madalya) ile güçlü bir şekilde ikinci sırada yer aldı. Komşu Kazakistan milli takımı ise 2 altın ve 3 bronz madalya toplayarak ilk üçü tamamladı.

Nagoya ringlerindeki kıyasıya rekabet ve sonuçlar

Turnuva boyunca kıtanın en iyi boksörleri arasında ciddi mücadeleler yaşandı:

Hindistan'ın liderliği: Hindistanlı boksörler finallerdeki başarılı performanslarıyla 3 altın madalya kazanarak tabloda birinci sıraya yerleşti;

Özbekistan'ın 7 madalyası: Temsilcilerimiz 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, toplam podyum başarısı bakımından tüm rakiplerini geride bıraktı;

Orta Asya derbisi: Kazakistan takımı 2 altın ve 3 bronz madalya ile ilk üçü kapattı;

Çin ve Japonya'nın performansı: Çin takımı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz (toplam 6 madalya) ile dördüncü, ev sahibi Japonya ise 1 altın ve 3 bronz ile altıncı sırada yer aldı.

Boks branşı nihai madalya tablosu (Asya Oyunları, Nagoya)

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Hindistan 3 0 3 6 2 Özbekistan 2 1 4 7 3 Kazakistan 2 0 3 5 4 Çin 1 3 2 6 5 Çin Taipeisi 1 1 0 2 6 Japonya 1 0 3 4 7 Tayland 1 0 0 1

Bu müsabakada Özbek boks okulu bir kez daha istikrarlı bir sonuç kaydederek 7 sporcusuyla madalya kazananlar arasına girmeyi başardı.

Sizce boksörlerimizin Nagoya'daki performansını nasıl değerlendirebiliriz ve Hindistan'ın altın madalya sayısında lider olmasının sebebi neydi?

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