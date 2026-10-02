Hong Kong'da bilincini kaybeden taksi şoförünü yolcular durdurmaya çalıştı (video)

Çin'in Hong Kong şehrinde seyir halindeki bir taksi şoförü aniden bilincini kaybetti. Sonuç olarak, araç içindeki dört yolcu direksiyonu kontrol altına alıp aracı durdurmaya çalıştı. Bu durum South China Morning Post tarafından bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Eylül günü öğle saatlerinde Ching Cheung Road üzerinde meydana geldi. 66 yaşındaki sürücü direksiyon başındayken aniden fenalaştı. Durumu fark eden yolcular önce onu uyandırmaya çalıştı ancak sürücü tepki vermedi.

Bunun üzerine ön koltuktaki adam direksiyonu kontrol etmeye çalışırken, arka koltuktaki yolculardan biri el frenini çekmeye uğraştı. Ancak kontrolden çıkan taksi, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.

Olay sonucunda dört yolcudan hiçbiri yaralanmadı. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Medyada yer alan bilgilere göre sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay anına ait görüntüler internette yayıldı ve yolcuların acil bir durumda aracı kontrol etme çabaları birçok kişinin dikkatini çekti.