İran'da bir kadını kaçırıp tecavüz eden 5 erkek idam edildi
İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Merend şehrinde bir kadını kaçırıp tecavüz etmekle suçlanan beş erkeğin idam cezası infaz edildi.
Olayın 21 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştiği öğrenildi. Kadın, kolluk kuvvetlerine başvurarak beş kimliği belirsiz şahsın kendisini zorla alıkoyduğunu ve Merend yakınlarındaki dağlık bir bölgeye götürdüğünü bildirdi.
Kolluk kuvvetleri, şüphelileri olaydan dört gün sonra tespit ederek gözaltına aldı. Soruşturma sürecinde şahısların suçu işlediklerini itiraf ettikleri belirtildi.
Yargılama süreci sonucunda beş erkek idam cezasına çarptırıldı. İran Yüksek Mahkemesi'nin de kararı onaylamasının ardından ceza 9 Ağustos 2023 tarihinde infaz edildi.
Edinilen bilgilere göre, hükümlülerin kimlikleri resmi olarak açıklanmadı.
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