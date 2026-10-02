Manchester City, Premier Lig'in finansal suçlamalarına karşı temyize gitti

Manchester City kulübü, İngiltere Premier Ligi'nin bağımsız komisyonunun kararına resmen itiraz ederek, finansal usulsüzlükler nedeniyle verilen ceza hükmünün iptalini talep ediyor. Bu hukuki mücadelenin bir üst aşamaya taşınması, İngiliz futbolunun geleceğini ciddi şekilde etkileyebilecek önemli bir gelişmedir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Manchester City takımı belirlenen süreye uyarak Perşembe akşamı tüm ilgili belgeleri resmen sundu. Bu adım, bağımsız komisyonun soruşturma sonuçlarına göre kulübü ciddi finansal usulsüzlüklerden suçlu bulmasının ardından atıldı.

Soruşturma sonuçlarına göre, 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasında kulüp, gelirlerini 830 milyon sterlinden fazla bir tutarda yapay olarak yüksek göstermekle suçlanmıştı. Yetkili makamların vardığı sonuca göre takım, katı harcama kurallarını aşmak için gizli finansman şemaları ve ticari ortaklarla yapılan sahte sözleşmeler kullandı.

Kulüp pozisyonunda kararlı

Cuma günü yayınlanan resmi açıklamada Manchester City, tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek aklanacağına dair tam inancını dile getirdi. Kulüp, ilk kararın temelden hatalı olduğunu vurgulayarak, masumiyetini kanıtlayan çürütülemez bir delil tabanına sahip olduğunu bildirdi.

Kulüp açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: “Kulüp, Premier Lig komisyonunun kararına karşı kapsamlı bir temyiz başvurusunu resmen sundu. Kesin pozisyonumuz, söz konusu kararın birçok gerekçeyle hukuki, ilkesel ve olgusal hatalarla dolu olduğudur.”

Manchester City hukukçularının, ana sponsorluk anlaşmalarının kulübün doğrudan sahiplik grubu tarafından değil, Abu Dabi hükümeti tarafından yasal yollarla finanse edildiğini kanıtlamaya çalışması bekleniyor.

Gelecekteki sonuçlar

Mevcut kurallara göre, yeni oluşturulan yargı heyeti sadece ilk kararı inceleyecek ve davayı sıfırdan yeniden ele almayacaktır. Bu, Manchester City'nin yaptırımları başarıyla iptal ettirebilmesi için komisyonun ilk kararındaki temel hataları kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.

Bu temyiz sürecinin sonucu, sadece kulübün itibarını değil, aynı zamanda İngiliz futbolundaki finansal adalet ve kurallar sisteminin gelecekteki yapısını da belirleyecek. Tüm sonraki süreçler tamamlanana kadar taraflar resmi kısıtlamalara uyarak hareket ediyor.